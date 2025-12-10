Pirineo francés, planes mágicos para Navidad con beneficios especiales

La Navidad llega al Pirineo francés cargada de magia, aventura y tradición. De Piau-Engaly al Pic du Midi, pasando por Cauterets, Luchon o Les Angles, las estaciones se llenan de experiencias únicas: descensos en paret, experiencias en globo aerostático, puestas de sol inolvidables, festivales retro, encuentros con Papá Noel y ofertas especiales para disfrutar de la nieve en familia. Una selección de los planes más destacados a precios asequibles para vivir unas fiestas realmente extraordinarias en el Pirineo francés.

5 lugares y actividades top para las fiestas de Navidad…

Descubrir las nuevas sensaciones del paret, el globo aerostático y el Festival Retro en Piau

Utilizado por los escolares saboyanos para volver a casa en el siglo pasado, el paret es una de las novedades más esperadas de la temporada que puedes probar esta Navidad en el Pirineo francés. Al cierre de los remontes, con la puesta de sol, llega el momento de deslizarse en paret en la estación de Piau-Engaly (Altos Pirineos). Este trineo tradicional de madera, de una sola pala, y uso sencillo supervisado por un monitor de la ESF, brinda grandes experiencias durante casi una hora y 3 km de recorrido. Horarios: Lunes (durante las vacaciones de Navidad). Y otra experiencia súper divertida en Piau-Engaly, los días de Navidad, es la del globo aerostático lastrado a pie de pistas. Imagínate disfrutar de una vista impresionante de la estación y tener esa relajante sensación de volar sobre un cojín de aire.

Del 25 al 26 de diciembre tendrá lugar aquí el Festival Retro Piau. Serán dos días 100% vintage que sumergirán la estación de Piau-Engaly en los años retro. DJ set en altura y frente de nieve, desfiles de disfraces, animaciones y ambiente Old School aseguran un momento fuera del tiempo. Se recomienda venir con ropa retro muy recomendable para vivir la experiencia a fondo. Además, hasta el 29 de diciembre, los mercados de productores se reúnen en Piau-Engaly para ofrecer quesos, embutidos y mieles locales a los más gourmets. Y al caer la noche, los descensos con antorchas iluminan las pistas y un espectáculo de fuegos artificiales cierra cada velada.

La puesta de sol navideña de Grand Tourmalet y experiencias galácticas en el Pic du Midi

Admirar la belleza de la puesta de sol sobre la cordillera pirenaica desde las terrazas panorámicas del Pic du Midi (Altos Pirineos) es, sin lugar a dudas, uno de los planes más maravillosos de esta Navidad. Durante las fechas navideñas se ampliará el horario de acceso a la cima y se ofrecen otras grandes experiencias. Entre ellas, cabe la posibilidad de descender en tirolina por las cascadas heladas, visitar un río subterráneo, resolver en apenas 45 minutos el Escape Game “Le secret de la nuit” en La Maison du Tourmalet, y disfrutar de las Veladas Galácticas bajo los copos de nieve que el Pic du Midi ofrece en colaboración con la asociación Instant Science, especialista en eventos relacionados con la astronomía. Una oportunidad para estar en comunión con el sol poniente y las estrellas en el Col du Tourmalet.

El teleférico de Lys iluminado y fin de año en Cauterets, Luz Ardiden y Luchon-Superbagnères

Una de las experiencias más mágicas que ofrece la Navidad en la nieve es contemplar el teleférico de Lys iluminado y, por supuesto, experimentar la Nochevieja en Cauterets (Altos Pirineos). Durante estas fiestas, calles, escaparates y el teleférico de Lys llenan de magia las tardes y noches de este destino de nieve. El 27 de diciembre se celebrará el concierto vespertino “El Pianiste du Lys”, con vistas a las cumbres. Asimismo, el 30 de diciembre arranca el Festival Givré, con espectáculos de magia, cómicos y música que se prolongará hasta el 25 de febrero. Finalmente, recibir el Año Nuevo en Cauterets es toda una experiencia a la que asisten más de 8000 personas y que este año contará con un escenario gigante situado en el corazón del pueblo. Aquí tendrá lugar un espectáculo de luz y sonido para recibir el Año Nuevo a ritmo de DJ.

Despedir el año es también toda una experiencia en las estaciones de Luz Ardiden (Altos Pirineos) y Luchon-Superbagnères (Alta Garona). El 31 de diciembre tendrá lugar en Luz Ardiden la Festi’Toy, una fiesta con concierto, bajada con antorchas y fuegos artificiales. Por su parte, en la Alta Garona es posible vivir una nochevieja por todo lo alto. En Luchon-Superbagnères el Año Nuevo llega a 1800 metros de altitud, con DJ al aire libre, descenso con antorchas y un espectáculo pirotécnico. El telecabina permanecerá abierto hasta la 1 de la madrugada.

El legendario Tren Rojo de Papá Noel en Camurac

Con salida desde Rivesaltes y Saint-Paul-de-Fenouillet, cerca de la estación de Camurac (Aude), puedes subirte al Pequeño Tren Rojo e ir al encuentro de Papá Noel. El legendario tren rojo es un tren festivo, todo vestido de rojo y decorado con guirnaldas centelleantes y luces brillantes. El viaje es mágico, con sorpresas y asombro para grandes y pequeños. A bordo de este mágico tren, el mismo Papá Noel ofrece una cálida bienvenida y se toma su tiempo para conocer a cada niño, escuchar sus deseos y repartir regalos. Tómate fotos con él y susúrrale al oído lo que te gustaría encontrar bajo el árbol de Navidad.

La magia en la casa de Papá Noel en Les Angles

Si esta Navidad deseas visitar la casa donde viven y trabajan Papá Noel y sus duendes, entra en Cal Panche. Ubicada en Les Angles (Pirineo Oriental) te adentrarás en el corazón del taller mágico donde cada paso resuena sobre las antiguas piedras del granero, los cantos de Navidad se mezclan con iluminaciones doradas; y el aire perfumado, con canela y galletas calientes. En el taller de los duendes, las pequeñas manos expertas se activan y cada gesto cuenta la historia de la Navidad que se prepara día tras día. Y, en el salón está él. El mismo Papá Noel, sentado en su sillón favorito, listo para escuchar los secretos y sueños de cada visitante. Llévate un poco de magia.

Otros encuentros con Papá Noel en el Pirineo francés

Papá Noel visitará cada una de las estaciones de esquí del Pirineo francés, pero destacamos los siguientes encuentros:

23 de diciembre en Luchon-Superbagnères

Luchon-Superbagnères (Alta Garona) contará con un programa de excepción el 23 de diciembre, con teatro, animaciones y la esperada llegada de Papá Noel. El restaurante La Chapelle ofrecerá una cena con espectáculo de teatro/cabaret. En el altiplano tendrán lugar animaciones al aire libre, con descensos de antorchas, cuentos de Navidad, espectáculo de fuegos artificiales y la llegada de Papá Noel. El telecabina permanecerá abierto hasta las 23 horas.

24 de diciembre en Cauterets y Grand Tourmalet

Durante la previa de Navidad, Papá Noel se esconderá en las pistas de Cauterets (Altos Pirineos) y ofrecerá regalos a los más pequeños. Papá Noel también visitará el pie de pistas de Tournaboup, en Barèges; y descenderá desde la cabina del teleférico del Pic du Midi en La Mongie, en Grand Tourmalet.

25 de diciembre en Grand Tourmalet y Piau

El 25 de diciembre de 2025, Papá Noel estará a pie de pistas en Tournaboup (Barèges) y descenderá desde el teleférico del Pic du Midi hasta La Mongie (Altos Pirineos). Santa Claus también visitará las pistas de Piau. Aquí cambiará su trineo por las pistas nevadas y descenderá a la estación ante los ojos asombrados de los más pequeños.

Ofertas de Navidad en el Pirineo francés

Esquiar al atardecer en Guzet

Durante las fiestas de Navidad puedes esquiar al atardecer en el Sunset Picou, en Guzet (Ariège) y disfrutar de su mercado navideño, que organizan les Amis de Guzet. La estación ofrece el 30% de descuento en sus paquetes de 2 a 7 días.

Gourette y La Pierre Saint-Martin

Benefíciate de un 12% de descuento en el alojamiento en las estaciones de nieve de Gourette y La Pierre Saint-Martin (Pirineos Bearneses). Oferta válida del 21 al 28 de diciembre. www.gourette.com I wwwlapierrestmartin.com

Noël Divin en Saint-Lary

La estación de Altos Pirineos te ofrece una Navidad Divina. Del 20 al 27 de diciembre, Saint-Lary propone una estancia familiar de 7 días y 7 noches, pensada en torno a la comodidad y las tradiciones de montaña al mejor precio. Una semana en un alojamiento con etiqueta Confort (mínimo dos habitaciones) que incluye paquetes de esquí familiar, así como medio día “montañero” que consiste en una excursión con raquetas de nieve supervisada por un guía, descubrimiento de la fauna, construcción de un iglú y búsqueda del tesoro para niños a partir de 4 años.

Además, entre el 23 y el 25 de diciembre la montaña se llenará de música que resonará en los restaurantes del pueblo, en el frente de nieve del Pla d'Adet y en el restaurante de Espiaube, en Vallon. Por su parte, el 26 de diciembre tendrá lugar el Trofeo de los Campeones en Saint-Lary (Altos Pirineos). Se trata de un desfile de jóvenes deportistas por las calles del pueblo, con animaciones nocturnas.