Las pequeñas perlas museísticas de Alemania

miércoles 10 de septiembre de 2025 , 08:51h

Lejos del ajetreo de las grandes metrópolis también es posible encontrar museos pequeños que invitan a admirar sus colecciones. Por ejemplo, el Museo del Aire de Amberg, la Aldea-Museo de Cloppenburg o la Casa de Theodor Storm en Husum.

Estos lugares, que muchas veces no son apreciados como merecen, brindan la oportunidad de vivir intensas experiencias, conocer temas inusuales y contemplar exposiciones proyectadas con mucho amor.

Merece la pena conocer los enfoques diferentes que proponen y que van más allá de las perspectivas habituales.

MUSEO DEL AIRE DE AMBERG

Aire para mirar, oír, sentir, comprender, percibir

El edificio del siglo XIV con el nombre apropiado de la casa "Engelsburg" (Castel Sant'Angelo), ubicado en la plaza más hermosa de Amberg, ofrece salas de exposición únicas sobre el tema del aire en tres pisos con 650 metros cuadrados de espacio de exposición.

Escucha, ve, comprende, experimenta el aire.

Además de exposiciones, hay conferencias, lecturas, visitas guiadas y conciertos. En la planta baja tienen lugar exposiciones temporales sobre diseño, arquitectura, arte, tecnología y arte cotidiano.

El LUFTMUSEUM AMBERG fue fundado a principios de 2006 por iniciativa propia (el iniciador fue el artista Wilhelm Koch) y se financia con cuotas de asociación, entradas, donaciones y ayudantes aéreos. El patrocinador es el Luftmuseum e.V.

ALDEA MUSEO DE CLOPPENBURG

El Museo al Aire Libre del Pueblo de Cloppenburg-Baja Sajonia es uno de los museos al aire libre más grandes de Europa Central. En una superficie total de 25 hectáreas, muestra extractos de la histórica casa rural y el paisaje cultural del noroeste de Alemania.

El museo persigue un enfoque holístico, es decir, presenta las condiciones de vida concretas de las personas de manera ejemplar sobre la base de sus testimonios materiales sobrevivientes (casa, muebles, herramientas, pertenencias personales) desde una perspectiva microhistórica en sus respectivos contextos (de manera holística). El objetivo principal del contenido es la documentación y presentación de los tipos de casas y granjas más importantes del noroeste de Baja Sajonia en su paisaje y diferenciación social, incluyendo y presentando técnicas históricas de trabajo y artesanía, elementos paisajísticos culturales típicos de la región, antiguas razas de animales domésticos, así como cultivos históricos y plantas ornamentales.

CASA DE THEODOR STORM EN HUSUM

La Casa de la Theodor Storm, ubicada en Wasserreihe 31, es la casa en la que vivió el poeta de 1866 a 1880. Es una antigua casa de comerciante con 14 habitaciones. Fue construido en 1730.

Qué se puede visitar:

Patio y jardín

Escalera al estilo de una antigua casa de pueblo de Husum

Escritorio con búhos de Emil Nolde; también donde Storm completó el Dykemaster

Sala de estar del poeta (incluido el piano original y el sofá Biedermeier)

Oficina del alguacil

Estudio en el que Storm escribió los poemas Über die Heide y Geh nicht hinein, entre otros, 20 novelas cortas, entre ellas Pole Poppenspäler, Aquis submersus y Carsten Curator