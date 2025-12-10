Así utilizarán la inteligencia artificial las marcas de moda en 2026

miércoles 10 de diciembre de 2025 , 08:15h

La inteligencia artificial ha pasado en pocos años de ser un experimento en laboratorios de innovación a convertirse en una de las grandes palancas de crecimiento del sector moda. Se prevé que la IA generativa será prioritaria para la mayoría de los directivos del sector y que las marcas que la integren de forma estratégica serán las que ganen en eficiencia, crecimiento y fidelización.

2026: la IA pasa de tendencia a infraestructura de marca

El sector vive un auténtico frenesí de campañas: ya no hay solo una campaña de temporada, ahora hay campañas para cada cápsula, cada drop, cada colaboración, cada fecha clave del calendario comercial. Rebajas, Black Friday, mid-season, colecciones limitadas, lanzamientos express para redes sociales…

Las marcas necesitan alimentar un flujo constante de contenido visual para no desaparecer del radar del consumidor. Según Modelia, startup española especializada en IA visual para moda capaz de generar imágenes y vídeos hiperrealistas a partir de una prenda, en 2026, la IA dejará de ser “algo innovador” para convertirse en la infraestructura invisible que permite sostener ese ritmo, generando imágenes y vídeos de calidad campaña en cuestión de segundos, sin disparar los costes ni quemar a los equipos creativos. Por tanto, la IA será una herramienta que promueva:

Estudios creativos híbridos: directores creativos + IA generativa

La primera gran transformación llegará a los equipos creativos. La combinación de directores creativos, diseñadores y modelos generativos permitirá:

Probar decenas de propuestas de colección en horas, en lugar de semanas.

Generar campañas completas (lookbooks, imágenes editoriales y vídeo) sin depender siempre de grandes producciones físicas.

Crear variaciones ilimitadas de modelos, fondos y estilismos a partir de unas pocas referencias visuales.

“La creatividad no desaparece, se expande”, apunta Iván Rodríguez, CEO y cofundador de Modelia. “La IA ya no compite con el ojo del creativo, se convierte en la herramienta que le permite actuar más rápido y llegar más lejos manteniendo el control estético”.

Cadena de suministro más inteligente: menos sobreproducción, más precisión

En un sector castigado por el sobrestock, la IA se consolidará como el gran aliado de la planificación y la producción responsable:

Algoritmos que ya utilizan compañías como Zara o H&M para ajustar colecciones a la demanda real se extenderán a marcas de todos los tamaños.

La predicción de tendencias, tallas y ritmos de venta se nutrirá de datos en tiempo real: comportamiento web, redes sociales, devoluciones y reseñas.

Los equipos de e-commerce podrán testear visualmente, con IA, qué tipo de contenido (modelos, estilismos, escenarios) convierte mejor antes de comprometer grandes presupuestos de producción.

Sostenibilidad medible: campañas con menos huella de carbono

El sector de la moda y el textil es responsable de entre el 2% y el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Para hacer frente a esta situación, la integración de IA también se consolidará como palanca de sostenibilidad:

Según el informe “Impacto ambiental de las sesiones fotográficas de moda vs. visuales de moda generados por IA” elaborado por Modelia, marcas como Zalando, Levi’s, Adidas o Balmain ya trabajan con IA para multiplicar variaciones de una misma campaña, optimizar recursos y mantener la coherencia visual en todos los canales. El resultado: más agilidad, menos costes y menor huella ambiental (hasta un 99% menos de emisiones), sin renunciar a la calidad ni a la identidad de marca.

“La pregunta ya no es si las marcas usarán IA en 2026, sino cómo y con qué intensidad”, concluye Iván Rodríguez. “Nuestra misión en Modelia es que cualquier equipo, grande o pequeño, pueda competir con calidad de campaña global, pero con la agilidad y la responsabilidad que exige el nuevo consumidor”.