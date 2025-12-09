El turismo internacional aporta a Madrid 15.193 millones de euros en los diez primeros meses de 2025

martes 09 de diciembre de 2025 , 09:15h

El turismo internacional mantiene su ritmo de crecimiento sólido en Madrid en 2025.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y octubre de este año los visitantes internacionales generaron un gasto total de 15.193 millones de euros, lo que supone un 10,6 % más que en el mismo periodo de 2024. Solo en octubre, el gasto ascendió a 1.949 millones de euros con un incremento del 18,1 % respecto al mismo mes en 2024.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que “estos resultados confirman un 2025 muy positivo para el turismo madrileño”. Para Maíllo “la apuesta de la calidad frente a la cantidad funciona y el turismo sigue aportando valor a la economía de los madrileños”. La concejala ha señalado que “nuestro objetivo pasa por consolidar este modelo de turismo de calidad y una mejor experiencia tanto para quien visita Madrid como para quien vive en la ciudad”.

El gasto medio por persona alcanzó en octubre los 2.068 euros, un 8,3 % más que hace un año, mientras que el gasto medio diario subió un 1 %, hasta los 324 euros. En el balance acumulado de los diez primeros meses, el gasto medio por turista se sitúa en 1.959 euros, con un incremento del 7,2 % respecto al mismo periodo de 2024 y el gasto medio diario asciende a 318 euros, un 0,2 % por encima del año pasado.

La fortaleza del turismo internacional

En octubre, las pernoctaciones alcanzaron la cifra de 2.014.523, lo que supone un crecimiento del 3 % respecto al mismo mes de 2024, de las cuales, el 71 % corresponden al turismo internacional. De esta manera, en los diez primeros meses del año, el turismo en Madrid alcanza la cifra de 19.577.579 pernoctaciones, con un incremento del 1,9 % respecto al mismo periodo de 2024. En este punto, destaca el buen comportamiento del turismo internacional, que suma 13.134.582 pernoctaciones entre enero y octubre de 2025, un 6,4 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, Madrid recibió en octubre 958.059 visitantes, un 0,6 % más que en octubre de 2024. En los diez primeros meses del año, la capital recibió 9.239.740 visitantes, lo que supone un 0,7 % menos que en el mismo periodo de 2024. El turismo internacional continúo en octubre con su buen comportamiento y supuso el 65 % del total de visitantes que tuvo Madrid ese mes. En lo que va de año, el turismo internacional ha alcanzado los 5.536.513 visitantes, un 5,1 % más que el mismo periodo del año pasado.

Estados Unidos lidera los mercados internacionales de largo radio

El mercado estadounidense mantiene un liderazgo indiscutible tanto en visitantes como en pernoctaciones en octubre. En dicho mes. Estados Unidos aportó 113.085 viajeros, un 6,7 % más que en octubre de 2024, y 263.281 pernoctaciones, lo que supone un 5 % por encima de las registradas en octubre del año anterior.

Otros mercados que muestran un crecimiento significativo en visitantes respecto a octubre de 2024 son Brasil, con un incremento del 42,9 %; China, con un aumento del 21,4 %, y Argentina, con un 20,1 %, reafirmando el interés de Madrid en los mercados iberoamericanos y asiáticos.