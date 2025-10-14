Borde(R) hasta llegar a los límites de la Cuarta Pared

martes 14 de octubre de 2025 , 09:05h

De bordeR a bordeR y tiro porque me toca...

Quizá seamos personas pero, a lo peor, no somos seres humanos...

Al borde del abismo sin saber para qué lado vamos a saltar, tal como reconoce uno de los personajes de la obra al que no dejan contar su historia aunque se puede deducir que no es precisamente alegre. Literalmente.

Somos bordes hasta que la aspereza nos deja en los huesos de tanto rasparnos...

Somos bordes por instinto defensivo para que otros bordes no nos desborden en ningún sentido...

Y aunque tengamos la luz roja de alarma no la usamos aunque nos lo pidan por favor aunque a veces hay almas caritativas...

De todo esto de nuestros limites, los límites del cuerpo, de la cordura, de lo representable, de lo correcto, del individualismo… De todo eso habla Borde(R).

Una mirada sarcástica y gamberra que reivindica la posibilidad de explotar, estallar, gritar, arañar y mostrar aquella parte áspera que habita en nosotros.

Tras el éxito de IF (La ligereza), la Cía del Sr Smith estrena el segundo espectáculo –aunque independiente– de la Trilogía de la Incertidumbre: BORDE[R] (La aspereza). (en la Cuarta Pared/Madrid)

Lo que supone tras La ligereza

En IF (La ligereza), el foco estaba en lo interno, en las decisiones personales, en lo accidental versus lo que depende de cada uno. Era más “ligero” en cuanto al tema de la incertidumbre personal.

Borde[R], en cambio, traslada la atención hacia lo externo: las fuerzas sociales, burocráticas, circunstancias fuera de nuestro control que nos empujan al límite. Es más áspero, más crudo.

Posibles fortalezas

La capacidad de generar impacto a través de escenas de tensión física y emocional, haciéndonos sentir incómodos, ahora que muchas obras prefieren suavizar los bordes.

El elenco, que está bien ensamblado, con personajes diversos, cada uno con su historia, lo que permite identificar distintos tipos de crisis humanas.

Estética contemporánea, teatralidad que apuesta por lo provocador, lo simbólico del caos institucional (la Oficina como microcosmos).

Riesgos o desafíos

Que la provocación y la incomodidad resulten excesivas para parte del público, alejando en lugar de acercar. No todos están dispuestos a tolerar escenas de violencia o “acción difícil de digerir”.

Que el mensaje se vuelva retórico si no hay equilibrio entre lo dramático, lo irreverente y la dimensión humana del sufrimiento.

Mantener la tensión sin caer en lo grotesco o lo gratuito, sintetizando la trama de cada personaje sin que todo el peso recaiga en lo impactante.

Reflexión personal

Me parece una obra necesaria en el momento que vivimos: un escenario en el que muchas personas sienten que no tienen control sobre gran parte de sus vidas, sobre factores externos que deciden su bienestar. Este tipo de teatro que no “arregla” sino que muestra, que hace sentir, puede generar reflexión, empatía, visceralidad.

La dualidad entre ligereza y aspereza suena muy potente: primero imaginar lo que podría haber sido, lo lúdico, lo frágil, lo abierto; luego enfrentarse con lo áspero, lo que duele, lo que está roto o en borde de romperse.

Da la impresión de que la compañía busca que el espectador no solo observe sino que experimente cierto grado de ruptura interna.

Que lo consiga o no depende mucho de la actitud del espectador. Si se siente incómodo el asunto se pone malo, si por el contrario entra en el juego disparatado le resultará muy entretenida aunque quizá algunos textos/diálogos/monólogos se puedan hacer reiterativos o demasiado profundos para el tono brutalmente gamberro de la pieza…

Cuando INOUT VIAJES estuvo allí el público aplaudió en algunos momentos locos y al final despidieron a la compañía con muchos aplauso y bravos…

Los actores (Marta Pons, Luna Mayo, Tania Medina, Jorge Vidal, Iván Serrano y Asier Iturriaga) muy en su papel en todo momento, incluso en aquellos más tortuosos o delicados para su integridad, aunque la sangre no llegó al río por la benevolencia del público, unas almas benditas que no quisieron regodearse en el sufrimiento (físico y moral) que atormentaba a los personajes…

HASTA EL 25 DE OCTUBRE