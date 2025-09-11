Programación en Septiembre del Auditorio de Adeje

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:06h

El Auditorio de Adeje ha programado para septiembre un calendario cultural que combina propuestas de reflexión, humor y teatro dirigidas tanto al público adulto como al infantil. Las entradas para las funciones de pago, con precios entre 5 y 9 euros, están disponibles en la plataforma tomaticket.es.

El ciclo “Adeje, je, je 2025” reunirá varias de las funciones de mayor acogida. El 12 de septiembre, Darío López pone sobre el escenario “Empuretando”, un espectáculo de anécdotas y observaciones cotidianas sobre la vida y las contradicciones entre juventud y madurez. Con su estilo característico, el humorista canario abordará la curiosidad, la torpeza y la capacidad de complicarse la vida como rasgos universales. La función ha agotado todas las localidades.

La oferta de comedia continuará el 26 de septiembre con la compañía 2RC Teatro, que llevará a escena “Maribel y la Extraña Familia”, versión de la obra de Miguel Mihura. La pieza presenta a una mujer en situación de prostitución, que conoce a un joven ingenuo que decide presentarla a su familia. El encuentro con las ancianas de la casa, de inusual bondad, da lugar a una trama que combina humor, ironía y crítica social.

Las propuestas familiares llegarán el 19 de septiembre con Bolina Teatro de Títeres y la obra “Aluna”. El montaje muestra a Mamy, que en sus sueños convierte a la luna en la hija que siempre deseó, compartiendo con ella juegos, cantos y descubrimientos. La pieza utiliza un lenguaje visual y poético pensado para el público infantil y familiar.

El espacio de debate cultural tendrá lugar el 10 de septiembre con una nueva sesión de Cinefórum, coordinada por la Asociación Cultural Refugio. En esta ocasión se proyectará en la Sala Contemporánea “Diez Negritos”, adaptación de la novela homónima de Agatha Christie. La trama gira en torno a diez personas invitadas a una isla remota donde se enfrentan a una grabación que les acusa de un crimen, sirviendo como base para la reflexión sobre literatura, cine y sociedad.

La programación detallada puede consultarse en la web auditoriodeadeje.es.