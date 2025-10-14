Comenzaron los ensayos del musical Los Miserables

martes 14 de octubre de 2025 , 09:08h

EL ELENCO ESPAÑOL DE LOS MISERABLES COMIENZA LOS ENSAYOS COINCIDIENDO CON EL 40 ANIVERSARIO DEL ESTRENO DEL MUSICAL EN LONDRES.

Comenzaron los ensayos. Los personajes de Víctor Hugo vuelven a cobrar vida de la mano de los mejores intérpretes de teatro musical de nuestro país.

Comienzan los ensayos para que el público español vuelva a disfrutar del mayor fenómeno de teatro musical de todos los tiempos: LOS MISERABLES.

En palabras del director Chris Key “Estoy encantado con cómo van los ensayos. Contamos con un reparto fantástico que ya está haciendo suyo el espectáculo.

Es maravilloso traer el espectáculo de vuelta a Madrid mientras celebra su 40.º aniversario en Londres, y es estupendo compartir este viaje con una compañía tan apasionada por Los Miserables.”

Volviendo la vista atrás, un día como hoy el fenómeno nacía en Londres. Desde entonces LOS MISERABLES es el musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo, habiendo superado las 15.000 funciones solo en el West End. Se ha convertido en el musical de mayor éxito de todos los tiempos, con representaciones en 438 ciudades de 57 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 130 millones de espectadores.

Hace unos días, en Londres, se celebró este aniversario con una gala muy especial donde brillaron más de 100 artistas, muchos de los que dieron vida a los personajes durante estos 40 años.

Basado en la clásica novela de Victor Hugo, LOS MISERABLES es una historia conmovedora de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca la redención tras su liberación de la prisión.

Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida de Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza.

Ambientado en la Francia posterior a la Revolución, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con la lucha de jóvenes idealistas en las barricadas.

El musical explora temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza.

La icónica partitura de Boublil y Schönberg incluye inolvidables canciones como "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "Do You Hear The People Sing?" y "One Day More", entre muchas otras.

Ganador de más de 180 premios internacionales, incluyendo 8 Premios Tony, 4 Premios Olivier y 5 Premios Drama Desk, entre ellos Mejor Musical,

LOS MISERABLES allanó el camino para la adaptación cinematográfica de 2012, que se convirtió en una de las películas musicales más exitosas de todos los tiempos, ganando 3 Premios Oscar y recibiendo 5 nominaciones más, incluida Mejor Película. Además, fue votado como "el mejor musical de todos los tiempos" en una encuesta de BBC2 y una versión especial de "Do You Hear The People Sing?" se presentó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Producida por ATG Entertainment, la aclamada producción de Cameron Mackintosh del fenómeno musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, LOS MISERABLES, se estrena el 28 de noviembre en el Teatro APOLO de Madrid, donde sin duda volverá a hacer historia.