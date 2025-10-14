publicidad
Intercambio en turismo ferroviario de Taiwán con Japón
Intercambio en turismo ferroviario de Taiwán con Japón

martes 14 de octubre de 2025, 09:22h

Un vagón de la empresa de transportes de Japón Ichibata Electric Railway (Ferrocarril Eléctrico Ichibata), decorado con imágenes relacionadas con Taiwán, comenzará a operar el 8 de octubre entre las ciudades de Izumo y Matsue, en la prefectura japonesa de Shimane.

Dicha decoración es una colaboración con la Corporación del Ferrocarril de Taiwán.

Izumo es un escenario para la historia que se remonta a los inicios de Japón. Mucho antes de que existiera Kioto o Nara, esta región era el centro de lo que se conocía como el País de los Dioses. Los registros más antiguos de Japón mencionan esta zona y los santuarios y tesoros históricos desenterrados aquí son una clara evidencia de que las raíces de la historia de Japón están en Izumo.

Matsue se encuentra en el suroeste de Japón, en el norte de la prefectura de Shimane. Shimane forma parte de la Región de Chugoku, junto con otras cuatro prefecturas (Tottori, Okayama, Hiroshima y Yamaguchi).

