Flora celebra su octava edición con Futuro como hilo conductor

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:28h

Del 13 al 16 de octubre tiene lugar el montaje de las instalaciones.

El 17 de octubre se abrirán las instalaciones al público, que podrá visitarlas de forma gratuita hasta el día 22.

El día 17 también se anunciará la instalación ganadora del festival. Las actividades tendrán lugar del 13 al 22 de octubre.

FLORA 2025 mostrará las instalaciones artísticas de cinco creadores florales de prestigio internacional en algunos de los patios institucionales más emblemáticos de la ciudad: Putnam Flowers exhibirá su obra en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, La Musa de las Flores en la Diputación de Córdoba, Wagner Kreusch en el Palacio de Viana, Paula Anta en el Museo Arqueológico de Córdoba e Ikefrana en el Palacio de Orive.

El festival ha diseñado un programa de actividades que invita al público a celebrar la naturaleza desde el pensamiento, la danza, la investigación, la música, el cine, el arte o la artesanía, entre otras disciplinas.

Destaca la participación del prestigioso ‘buscador de esencias’ Dominique Roques, que explorará la riqueza natural de Córdoba y compartirá sus valiosas impresiones y conocimientos con el público.

La programación infantil crecerá significativamente: además de FLORA Mini, actividad dirigida a colegios del centro de la ciudad, se organizarán talleres infantiles como Pintando ‘La oruga glotona’ o Jugando con el agua, impartido por Wagner Kreusch.

El espectáculo de danza de La Normal/Antonio Ruz, el taller de cremas naturales Nutrir la piel en un mundo sediento, la ‘ópera portátil’ Anillos para una dama, el concierto ENFLORECIDA de Isabel Do Diego o El Jardín Sonoro en La Colmena, son otras de las casi cien actividades que se podrán disfrutar en diferentes puntos de la ciudad.

En esta edición está previsto que se empleen en torno a 20.000 tallos de flores y 5.000 plantas en las instalaciones principales del festival.

FLORA volverá a contar con un Programa Off que, en su cuarta edición, se compone de 24 actividades organizadas por artistas, colectivos, empresas e instituciones de dentro y fuera de Córdoba.