Requena y Plaza participa en la construcción del Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio by Hilton

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:26h

Requena y Plaza, estudio referente en arquitectura e interiorismo hotelero con casi cuatro décadas de trayectoria, demuestra su experiencia y versatilidad en este proyecto donde tradición y modernidad deben convivir con sensibilidad y coherencia estética.

El recientemente inaugurado Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton es el nuevo referente del lujo contemporáneo en la ciudad extremeña, un entorno Patrimonio de la Humanidad, donde la historia y la vanguardia dialogan con naturalidad. El estudio REQUENA Y PLAZA, especializado en proyectos hoteleros integrales, ha sido uno de los participantes en esta singular intervención, asumiendo el suministro e instalación de elementos de mobiliario y tapicería en habitaciones y zonas comunes.

El hotel se ubica en el emblemático Palacio de Francisco Godoy, también conocido como Palacio de Godoy, de donde toma su nombre, y presenta una cuidada rehabilitación que preserva el valor patrimonial del edificio renacentista al tiempo que lo adapta a las necesidades del viajero actual de alto nivel.

El proyecto tiene la misión de recuperar uno de los edificios más importantes de Cáceres, principal exponente de la importancia que tuvieron los cacereños en Hispanoamérica: Francisco de Godoy, aliado de Pizarro y Almagro, pudo volver a su tierra natal y dejar un legado arquitectónico y cultural que aún pervive.

De esta forma, el nuevo Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton representa la casa de un hombre renacentista, que tuvo la oportunidad de viajar a lugares desconocidos, descubriendo la excelente cocina peruana y los famosos textiles de dicho país andino.

El nuevo hotel recupera y pone en valor toda la esencia e historia del edificio y su primer propietario, y se ha llevado a cabo con una importante participación de artesanos extremeños y del Perú: la renovación respeta la arquitectura original, devolviendo todo su esplendor a este palacio renacentista.

Requena y Plaza ha trabajado en línea con la filosofía general del proyecto, aportando piezas de mobiliario elegantes, discretas y adaptadas al entorno, seleccionadas bajo criterios de durabilidad, diseño atemporal y respeto por el carácter original del palacio. El diseño interior del hotel rinde homenaje a la arquitectura renacentista con una estética sobria y sofisticada, basada en materiales nobles como piedra natural, madera maciza y textiles de alta gama. Cada pieza de mobiliario suministrada por el estudio se integra con armonía en este lenguaje arquitectónico, reforzando la atmósfera de calma, intimidad y autenticidad que define a este nuevo destino.

El Hotel Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton cuenta con 72 habitaciones y suites de estilo elegante, un restaurante gastronómico centrado en el producto local, un acogedor patio interior ajardinado y una piscina con vistas a los tejados del casco antiguo. Todo en él invita al descanso y a la contemplación, desde las texturas naturales hasta los elementos ornamentales inspirados en el legado renacentista. Como en otros proyectos hoteleros en los que ha intervenido en el suministro de interiorismo, Requena y Plaza aporta una visión precisa, flexible y rigurosa en la ejecución de espacios que requieren equilibrio entre historia, funcionalidad y belleza.

“Nuestra participación en este proyecto refuerza la trayectoria que hemos consolidado en entornos históricos y hoteles singulares. Desde 1987 hemos trabajado en numerosos proyectos patrimoniales, siempre con el objetivo de aportar soluciones adaptadas, sostenibles y en sintonía con las demandas del sector hotelero, y ellos nos lleva en ocasiones a ser invitados a participar en áreas en las que aportamos un alto valor añadido, producto de todas nuestras experiencias previas en el sector” afirma Juan Luis Requena, Socio Fundador de Requena y Plaza.