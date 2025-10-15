Nuevos alojamientos Rusticae con alma: masías, monasterios y aldeas que inspiran a viajar sin prisa

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:30h

El club de selección de alojamientos con encanto Rusticae amplía su cuidada colección con tres nuevas incorporaciones que reflejan los valores que lo han convertido en referencia del turismo boutique en España: autenticidad, sostenibilidad, historia y confort. Se trata de Mas Joanmiquel (Gerona), Hospedería Monasterio de Rueda (Zaragoza) y Aldea Calma – Sanívoros Eco Hotel (Sanxenxo, Pontevedra).

Cada uno de estos alojamientos encarna el espíritu Rusticae, con espacios singulares que emocionan, cuidados hasta el último detalle y comprometidos con un modo de viajar más consciente. No se trata solo de confort o estética, sino de transmitir un modo de entender la vida más pausado, consciente y humano. Por ello, solo aquellos lugares capaces de ofrecer una experiencia genuina y memorable forman parte del club, lo que convierte cada nueva incorporación en una garantía de calidad y de inspiración para el viajero.

Mas Joanmiquel Rusticae, en Vilafreser (Gerona)

Entre los suaves relieves del Pla de l’Estany y el Alt Empordà, y a tan solo 30 minutos de la Costa Brava, se alza Mas Joanmiquel Rusticae, una masía señorial del año 1588 cuidadosamente restaurada para combinar el encanto de la tradición catalana con todas las comodidades actuales. Esta casa rural de alquiler completo, con capacidad hasta 15 personas, dispone de 7 habitaciones dobles y amplias zonas pensadas para el descanso y la convivencia: gimnasio, piscina cubierta, sauna, sala de billar, ping pong, futbolín y acogedores espacios interiores con chimenea y biblioteca.

En el exterior, un inmenso jardín de más de 20.000 m² y un terreno total de 76.000 m² con bosque privado, huerto y campo de fútbol ofrecen un escenario perfecto para disfrutar del aire libre, realizar caminatas o practicar ciclismo entre caminos rurales.

Su rehabilitación ha respetado los elementos arquitectónicos originales, como los arcos de piedra, las vigas de madera o la torre de defensa, dotando a cada estancia de un carácter único. Mas Joanmiquel es, en definitiva, un refugio de historia y naturaleza, ideal para familias o grupos que buscan privacidad, autenticidad y el lujo de la calma

Hospedería Monasterio de Rueda Rusticae, en Sástago (Zaragoza)

A orillas del Ebro y a tan solo una hora de Zaragoza, Hospedería Monasterio de Rueda Rusticae brinda una experiencia única: la posibilidad de alojarse en un monasterio cisterciense del siglo XIII, uno de los conjuntos monásticos mejor conservados de Europa. Su monumental arquitectura, con claustros, galerías y estancias abaciales, sigue transmitiendo la serenidad de siglos pasados.

El hotel, de cuatro estrellas, se encuentra en el interior del Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda y cuenta con 35 habitaciones distribuidas entre el palacio abacial y la galería del claustro, decoradas con elegancia sobria y materiales nobles que evocan el espíritu medieval. Las diferentes tipologías, desde las acogedoras estándar hasta las espaciosas júnior suites con bañera de hidromasaje, se adaptan a todo tipo de viajeros. El restaurante El Monasterio ofrece una cocina de autor inspirada en el territorio, con productos locales y de kilómetro cero. Además, el establecimiento dispone de varios salones y terrazas con vistas al paisaje ribereño, ideales para celebraciones, reuniones o eventos culturales.

El entorno, de gran riqueza natural y patrimonial, invita a descubrir lugares tan singulares como la Ruta de los Miradores del Ebro, los galachos y meandros del río, el pueblo viejo de Belchite o el castillo calatravo de Alcañiz. Una estancia en la Hospedería Monasterio de Rueda es un viaje en el tiempo, una pausa que combina espiritualidad, confort y belleza.

Aldea Calma Rusticae, en Sanxenxo (Pontevedra)

En pleno corazón de las Rías Baixas, Aldea Calma – Sanívoros Eco Hotel Rusticae rescata el alma de una antigua aldea gallega del siglo XIX para transformarla en un espacio de salud, naturaleza y bienestar integral. Cada rincón ha sido rehabilitado con respeto y coherencia, utilizando materiales ecológicos, piedra original y maderas locales, creando un ambiente que invita al descanso y la reconexión.

Las casas restauradas acogen habitaciones y suites luminosas, donde el diseño natural y el confort contemporáneo conviven en armonía. Los textiles orgánicos, las esencias naturales y los productos ecológicos de baño completan una propuesta que apuesta por la sostenibilidad sin renunciar a la elegancia. El restaurante As Suculentas rinde homenaje al producto local con una carta basada en ingredientes de temporada cultivados en su propio huerto ecológico. Además, el spa del hotel ofrece piscina interior y exterior, sauna, jacuzzi, tratamientos corporales y rituales estético-emocionales pensados para equilibrar cuerpo, mente y alma.

El entorno de Sanxenxo, con sus playas de arena blanca, viñedos de albariño y senderos costeros, completa una experiencia de descanso profundo y conexión con la esencia gallega. Aldea Calma es un lugar donde el tiempo se ralentiza y cada detalle está pensado para cuidar, inspirar y reconectar con lo esencial.

Con estas nuevas incorporaciones, Rusticae reafirma su compromiso con un modelo de turismo responsable, experiencial y de calidad, que apuesta por el valor humano, la identidad local y el respeto por el entorno. Cada alojamiento cuenta una historia, ofrece una experiencia única y refleja la diversidad del patrimonio natural y cultural de la península.

Los alojamientos del club son seleccionados tras un proceso de evaluación exigente, que valora tanto la calidad arquitectónica como la hospitalidad, la sostenibilidad y la coherencia con la filosofía Rusticae. Más que hoteles, son lugares con alma, capaces de emocionar y dejar huella.

Con cada nueva incorporación, Rusticae continúa consolidando su posición como referente en alojamientos con encanto, ofreciendo a los viajeros algo más que un destino: una experiencia que inspira, emociona y conecta con lo esencial.