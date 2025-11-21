El MPM presenta Picasso Memoria y Deseo, una exposición a partir del óleo Estudio con cabeza de yeso

viernes 21 de noviembre de 2025 , 08:45h

14 noviembre 2025 – 12 abril 2026

El Museo Picasso Málaga presenta ‘Picasso Memoria y Deseo’, una exposición que, a partir del óleo ‘Estudio con cabeza de yeso’ que Pablo Picasso realizó en 1925, explora la compleja relación entre las imágenes y las derivas del sujeto moderno a través de la obra de Picasso y sus contemporáneos.

El recorrido expositivo reúne más de cien obras de figuras clave del arte del siglo XX como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray o René Magritte, además de recoger la interpretación que Salvador Dalí y Federico García Lorca hicieron de la citada obra de Picasso.

La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Eugenio Carmona y patrocinada por la Fundación Unicaja, despliega un revelador diálogo entre la memoria y el deseo, el tiempo histórico y la modernidad, y sobre el modo en que la subjetividad transforma los símbolos de la cultura.

La exposición parte de la inspiradora y compleja pintura Estudio con cabeza de yeso (1925), que tanto impresionó a Dalí y Lorca, pieza en la que se ha estimado que existe una «línea divisoria» en la producción de Picasso y en la evolución de su personalidad artística. Se trata tanto un proyecto de investigación como de una propuesta expositiva con la que explorar la relación entre las imágenes, el devenir del sujeto moderno y la vivencia de tiempos históricos diversos en un mismo presente cultural. En sinergia con la atmósfera surrealista, la obra muestra que una época no es un universo mental fijo sino una articulación compleja de referentes culturales, experiencias vitales acumuladas y expectativas de acción para el futuro.



