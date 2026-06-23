Isabel Azkarate. La primera mujer fotoperiodista del País Vasco

martes 23 de junio de 2026 , 08:00h

Durante más de cuatro décadas, Isabel Azkarate (1950, Donostia-San Sebastián) ha vivido con la cámara al cuello. Su archivo es un vasto atlas de lo humano: abogados, amas de casa, accidentes, amigos, atentados, árboles, artistas, cárceles, carnavales, caseros, circos, gais, monjas, ovejas, paisajes, perros, procesiones, políticos, viajes, yeguadas…

La enumeración de sus temáticas parece infinita. También lo es su curiosidad.

"La fotografía de Isabel Azkarate responde a una gran necesidad de búsqueda y autoafirmación constante; un ejercicio inconsciente e inocente en sus inicios, pero que el tiempo ha afianzado como una genuina manera de vivir y estar en el mundo, y que certifica un honesto anhelo de reconocer al otro para ser ella misma. Ella es su cámara” - Silvia Omedes

Una retrospectiva de la obra fotográfica de la que se considera la primera mujer fotoperiodista del País Vasco, y una de las primeras de España.

Isabel Azkarate cubrió con su cámara desde las épocas más duras de la violencia de ETA en Euskadi y los atentados de Sendero Luminoso en Perú hasta la escena cultural e internacional con el retrato de músicos y artistas.

Una mirada fotográfica audaz y rica en matices, de la realidad y de la sociedad, pero, sobre todo, un libro que constituye el resultado de la vida y obra de una mujer intrépida, valiente y honesta, que supo hacer de su pasión una profesión; de su búsqueda personal, una reafirmación constante; de sus pulsiones vitales, un método de trabajo; y de su vida, un fructífero viaje.