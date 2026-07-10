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Robert Frank: Un viaje por la América que nadie quería mirar
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Robert Frank: Un viaje por la América que nadie quería mirar

viernes 10 de julio de 2026, 12:56h

Robert Frank hizo de la carretera una forma de mirar.

En los años cincuenta recorrió Estados Unidos con una cámara y una intuición radical: fotografiar no los grandes símbolos del país, sino sus márgenes, sus silencios, sus bares de carretera, sus gasolineras, sus coches y sus contradicciones.

Sus imágenes rompieron con la fotografía perfecta. Horizontes torcidos, encuadres inestables, escenas aparentemente fugaces. Una mirada libre y profundamente humana que acabaría transformando la historia de la fotografía.

De aquel viaje nació Los Americanos, considerado uno de los fotolibros más influyentes del siglo XX y una referencia imprescindible para generaciones de fotógrafos.

Adéntrate en la mirada de Robert Frank

ROBERT FRANK EN AMÉRICA

Este volumen reúne fotografías realizadas por Robert Frank en Estados Unidos durante la década de 1950, muchas de ellas poco conocidas o inéditas. Un testimonio excepcional del proceso creativo que desembocaría en ‘Los Americanos’ y transformaría la forma de entender la fotografía.

ROBERT FRANK & LOS AMERICANOS

Espacio Fundación Telefónica – Madrid

Actualmente puede verse en Madrid la primera presentación íntegra en España de la serie Los Americanos: 83 imágenes icónicas que conforman uno de los proyectos fotográficos más influyentes del siglo XX

  • Es la primera vez que se muestra el conjunto íntegro de la serie Los Americanos en España.
  • Son 83 imágenes icónicas que además componen el libro más importante de la historia de la fotografía.
  • La exposición está comisariada por David Campany, destacado experto internacional en la figura de Robert Frank.
Exposición
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