El origen de Colón más allá del ADN ¿Dónde nació el descubridor?

“El principal enigma que nos ha legado Cristobal Colón es el motivo por el que los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón silenciaron su origen”

Para el investigador Carlos García-Delgado lo único evidente es que el navegante no nació en Génova…

“Dejemos de fabular. Dejemos de afirmar de una vez por todas que Colón era genovés. La afirmación Colón era genovés debe ser sustituida por esta otra: no sabemos con precisión donde nació Colón; pero podemos afirmar tres cosas: la primera es que no era genovés, ni se llamó nunca Colombo, ni nació en 1491, ni era hijo de un lanero. La segunda es que su origen más probable se sitúa en el ámbito de la Corona de Aragón. Y la tercera es que su origen, descartando el Reino de Aragón, porque allí se hablaba castellano, y los Reinos de Cerdeña y Sicilia porque allí se hablaba una de las muchas lenguas que se hablaban en lo que hoy entendemos por Italia, pero que tampoco era el castellano, nos queda reducido el ámbito al Principado de Cataluña, el Reino de Mallorca y el Reino de Valencia. Y una última cosa que podemos afirmar y es que no nació en 1451 sino hacía 1459.”

‘El origen de Colón más allá del ADN’, del investigador Carlos García-Delgado, reabre el debate sobre el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón.

“La leyenda del Colón genovés es más un mito para creyentes que para científicos” (Carlos García-Delgado)

La Fundación Madina Mayurqa, en colaboración con la Asociación Cultural Cristóbal Colón, presenta ‘El origen de Colón más allá del ADN. Análisis crítico de la tesis genovesa a la luz de quince hechos históricos’, un libro del investigador Carlos García-Delgado que reabre el debate sobre el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón.

El libro se ha dado a conocer en un acto que ha tenido lugar en el Hotel URSO de Madrid y en el que han participado Carlos García-Delgado, autor de la publicación, Pablo Carrington, vicepresidente de la Fundación Madina Mayurqa; y Antonio Obrador, presidente de la Fundación Madina Mayurqa. El evento también ha contado con la presencia de Gabriel Verd, investigador y presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón; Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de Veragua, Presidente de Honor de la Asociación Cultural Cristóbal Colón y descendiente directo del Descubridor; y María Obrador, portavoz de la Fundación Madina Mayurqa.

Durante la presentación, Carlos García-Delgado – arquitecto, doctor en Ingeniería Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya y autor de numerosas publicaciones- ha explicado cómo el libro invita al lector a un apasionante recorrido a través de quince hechos probados que se muestran incompatibles con la tesis más aceptada sobre la procedencia de Cristóbal Colón: que era genovés.

El libro recuerda, de esta manera, hechos históricos como el tratamiento de Don que los Reyes Católicos daban a Colón, algo reservado estrictamente a la nobleza (“es más que improbable que un genovés desconocido hubiera recibido este tratamiento”). O como en las famosas Capitulaciones de Santa Fé -el contrato que los Reyes Católicos firman a Colón para la expedición del descubrimiento- los reyes nombran a Colón Almirante, Gobernador General y Virrey, cargos que estaban reservados a la alta nobleza, por lo que resulta poco creíble pensar que se le podrían otorgar al hijo de un lanero o tabernero genovés que todavía no había descubierto nada, tal y como plantea la ‘teoría genovesa’.

Otro dato decisivo que Carlos García-Delgado analiza en la publicación es el hecho de que las normas reales de Castilla prohibían a un extranjero no naturalizado acceder a cargos públicos, así que un genovés no naturalizado no habría podido acceder a los cargos de Almirante, Gobernador General y Virrey, un dato crucial para acotar la procedencia de Colón.

Estos son solo algunos de los quince hechos que García-Delgado analiza en profundidad y que ponen de manifiesto que no existen argumentos científicos que respalden la hipótesis del origen genovés de Colón. “Nadie, hasta hoy, ha podido probar que Colón fuera genovés. No existen pruebas científicamente rigurosas. Sí existen, en cambio, pruebas de que Colón no podía ser el hijo de un lanero genovés”, explica el autor.

A raíz de los datos investigados Carlos García-Delgado afirma lo siguiente: “La sentencia ‘Colón era genovés’ debe ser sustituida por esta otra: no sabemos dónde nació Colón, pero su origen se sitúa en algún enclave de habla dominante no castellana ni italiana, del ámbito que tenía la Corona de Aragón en 1492; es decir: el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia o el Reino de Mallorca. En uno de estos ámbitos está sin duda el origen de Colón”. Para concluir que “entre esos tres, lo argumento en mi libro, el más probable, el que cuenta con más indicios a su favor, es sin duda el tercero”.

‘El origen de Colón más allá del ADN’ forma parte de la colección La Foradada y ha sido editado por José J. de Olañeta, con el apoyo de la Fundación Madina Mayurqa.

La contribución de la Fundación a trabajos de este tipo se enmarca en su compromiso con los proyectos culturales y de investigación histórica de Mallorca, y tiene por objeto generar nuevos conocimientos y reflexiones en torno a la isla y/o sobre personajes de relevancia relacionados con Mallorca, así como abrir nuevos diálogos históricos de interés para la sociedad.