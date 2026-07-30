Los mismos lugares, un libro de Jorge Yeregui

jueves 30 de julio de 2026 , 08:00h

Un viaje simbólico y crítico a través del territorio y su relación con el ser humano

¿Qué cuentan los lugares que habitamos?

Impacto ambiental, crisis inmobiliaria, crecimiento urbano o relación entre el ser humano y la naturaleza. Son algunos de los temas que atraviesan la obra del artista visual, fotógrafo y arquitecto Jorge Yeregui (Santander, 1975), centrada en la construcción del paisaje y la transformación del territorio.

A través de más de 200 imágenes, Los mismos lugares, publicado por editorial La Fábrica, recorre de manera exhaustiva la trayectoria de Yeregui y propone un acercamiento a la fotografía como forma de pensamiento e indagación.

Desde una mirada precisa y profundamente analítica, este ensayo visual documenta la huella de la acción humana sobre la naturaleza, poniendo el foco en el valor simbólico de esta y conectando lo local con lo global.

Un título publicado con motivo de la exposición homónima en el Museo ICO de Madrid. Hasta el 13 de septiembre.

¿Qué cuentan los lugares que habitamos?

A lo largo de sus páginas, Los mismos lugares recorre el conjunto de una obra que se expande desde la fotografía hacia un campo más amplio donde imagen, espacio e investigación se entrelazan para analizar problemáticas actuales y evidenciar cómo las sociedades contemporáneas habitan y transforman los lugares.

Junto a la fotografía, el trabajo de Yeregui se expande hacia nuevos campos expresivos, que incluyen textos, vídeos e instalaciones.

El resultado es un libro que invita a mirar y cuestionar los espacios que habitamos desde nuevas perspectivas.

Presentación en Librería La Fábrica

Con Jorge Yeregui, artista visual, fotógrafo y arquitecto y Juanjo Justicia, diseñador de underbau

Miércoles, 9 de septiembre / 19 h