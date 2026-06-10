Aún nos queda el alma. La Habana

miércoles 10 de junio de 2026 , 09:00h

Luis Casadevall trató de capturar lo invisible: el alma de un pueblo herido, pero digno.

Como escribe el prestigioso escritor Leonardo Padura, prologuista de este libro: «Si el alma de Cuba permanece, es porque es un alma inmortal»

‘Aún nos queda el alma’ es el fruto de ese viaje iniciático, conmovedor y luminoso.

Un archivo de más de 65.000 fotografías realizadas en La Habana a lo largo de más de una década.

Fotografías que revelan la dignidad cotidiana de un pueblo marcado por la historia y, al mismo tiempo, profundamente resistente.

Luis Casadevall va más allá del registro turístico, proponiendo una mirada honesta, sostenida en el tiempo, comprometida con lo humano y con la observación paciente de la realidad.

Un trabajo que surge de la convicción de fotografiar con alma aquello que perdura.

Con prólogo de Leonardo Padura, en este libro se nos descubre una Habana desconocida, sufridora y llena de dignidad.

DETALLES DEL LIBRO

Páginas: 96

Imágenes: 160

Idioma: Castellano

Editorial: La Fábrica

Año de edición: 2026