Diego Martín lanza DÉJÀ VU VOL. I, primer EP de una trilogía para celebrar 20 años de carrera

martes 23 de junio de 2026 , 08:15h

Desde el viernes 19 de junio de 2026 está en todas las plataformas digitales “DÉJÀ VU VOL I”, el nuevo trabajo discográfico de DIEGO MARTÍN.

Este EP de 5 canciones es el primero de una trilogía en la que el cantautor y actor va a fusionar pasado y presente para celebrar sus 20 años de carrera, pero también para mirar al futuro como nunca. Un recopilatorio diferente ya que no se trata de reunir sus éxitos, sino de darles una nueva vida y añadir canciones inéditas al recuerdo colectivo.

Tres canciones que forman parte de la banda sonora de muchos seguidores y que regresan ahora, vestidas de diferente manera, pero manteniendo la esencia, para provocar esa sensación tan familiar que da nombre al proyecto (Déjà Vu): la de volver a vivir algo que parecía dormido en el tiempo. Temas como “Puestos a pedir”, “Todo se parece a ti” y “Hasta llegar a enloquecer” regresan para invitarnos a viajar atrás, a reencontrarnos con emociones, momentos y recuerdos que siguen intactos. Canciones que han acompañado historias personales y que, con el paso de los años, continúan encontrando un lugar en el corazón de quienes las hicieron suyas.

Junto a ellas aparecen las dos grandes novedades de este primer EP. La primera es “Cuando todo duerme”, publicada el pasado 26 de marzo y que ha vuelto a poner a Diego Martín en primera línea musical. La segunda es el single focus de este trabajo, “En un segundo y poco”, tan llamativa, sorprendente y evocadora como su título.

DIEGO MARTÍN

Diego Martín es compositor, cantante y actor es uno de los artistas más reconocidos del pop español, con una trayectoria marcada por su capacidad para emocionar a través de canciones que conectan desde la honestidad y la cercanía. Artista polifacético con más de 15 años de carrera, cinco álbumes de estudio y un EP, que le han permitido conocer el éxito y sonar en las principales radios nacionales. En 2005 llegó al número 1 con su éxito “Déjame verte” junto a Raquel del Rosario incluido en su primer disco “Vivir no es solo respirar” (Disco de Platino).