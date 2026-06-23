La nueva colección masculina de Aeronautica Militare apuesta por la libertad de estilo

La firma italiana presenta una colección que fusiona herencia militar, tejidos nobles y diseños versátiles para un hombre actual que busca libertad, calidad y personalidad.

Aeronautica Militare presenta su nueva colección masculina de otoño/ invierno 26/27, (FW26/27) una propuesta que difumina las fronteras entre la inspiración aeronáutica y el estilo clásico para reivindicar una nueva forma de vestir: más libre, versátil y sin etiquetas. La firma italiana apuesta por un armario sofisticado y contemporáneo en el que las prendas dialogan entre sí a través de la mezcla de texturas, volúmenes y referencias estéticas.

La colección gira en torno a tejidos de punto de gran calidad, prendas exteriores de doble faz sin costuras y una paleta cromática inspirada en la naturaleza que invita a crear combinaciones atemporales. El resultado es un vestuario completo pensado para el hombre moderno, donde funcionalidad, confort y estilo conviven en perfecta armonía.

Con esta nueva temporada, Aeronautica Militare renueva su ADN fusionando de forma orgánica el legado aeronáutico con códigos clásicos. Las barreras temáticas y estilísticas desaparecen para dar paso a un guardarropa dinámico, concebido para superponerse y reinterpretarse con total libertad. Cada pieza forma parte de una narrativa equilibrada en la que tradición y modernidad se entrelazan para dar forma a una identidad masculina clara, elegante y actual.

Pensada para un hombre activo, consciente y exigente con la calidad, la colección integra comodidad, innovación técnica y sofisticación. Las texturas, las construcciones y los detalles no son simples recursos decorativos, sino elementos esenciales que aportan autenticidad y coherencia a toda la propuesta.

El punto, protagonista absoluto

El verdadero corazón de la colección FW26/27 es el punto. Jersey con media cremallera, cierre integral, cuello redondo o capucha se presentan en texturas refinadas y acabados artesanales que aportan profundidad y carácter, reflejando el equilibrio entre investigación textil y personalidad que define a la marca.

Entre las novedades destacan las prendas de algodón con construcciones innovadoras que reinterpretan la estética militar a través de tratamientos especiales con efecto vintage. El punto rise stitch, teñido en prenda y sometido a lavado a la piedra, consigue un sofisticado aspecto ligeramente desgastado que realza la riqueza del tejido tanto en su exterior como en su interior.

Hilados nobles como la lana de cordero y la merina italiana garantizan una excelente protección térmica, mientras que la chenilla rasurada aporta una interpretación inesperada de la inspiración militar. Los jacquards y los parches de macramé ultraligero añaden un sello distintivo y contemporáneo a las prendas.

Las camisas de chambray, nacidas en el universo del workwear, se consolidan como una opción versátil para cualquier estación, mientras que las clásicas Oxford mantienen intacto su atractivo atemporal.

La línea heritage evoluciona con dos piezas clave: el jersey con parches de macramé y el jersey mercerizado de acabado brillante, dos diseños que combinan memoria e innovación. Parches, estampados y bordados completan las prendas y refuerzan su carácter único.

Outerwear con vocación urbana

El universo outerwear adquiere un protagonismo especial gracias a las construcciones de doble faz sin costuras y a unas líneas limpias y depuradas. Desde el clásico peacoat hasta la bomber, el abrigo o la sobrecamisa, las siluetas destacan por su precisión técnica y su versatilidad.

Especial mención merece el chaleco acolchado con patrón onion quilting, un icono del vestuario militar invernal que se actualiza con volúmenes contemporáneos para ofrecer una solución cálida, funcional y elegante.

La bomber efecto lana con cremallera invertida incorpora, además, un detalle técnico que refleja la minuciosa atención al diseño y la constante vocación innovadora de la firma.

Una identidad global inspirada en la naturaleza

La paleta cromática de FW26/27 se inspira en paisajes abiertos y tonos orgánicos. Verdes oliva y musgo, beiges cálidos y grises profundos transmiten equilibrio y solidez, mientras que pinceladas de amarillo mostaza, verde azulado y naranja aportan dinamismo y energía.

Esta combinación de colores favorece un juego armónico de texturas y volúmenes que define el nuevo lenguaje masculino de Aeronautica Militare: sofisticado, funcional y con una personalidad inconfundible.

El guardarropa se completa con una cuidada selección de accesorios coordinados —bolsos, calzado, bufandas y gorros— concebidos como una extensión natural de las prendas. Versiones en pana, modelos bicolor y monocolor, propuestas en lana afieltrada con parches y diseños más juveniles con nuevos estampados enriquecen la colección, aportando coherencia y estilo a cada conjunto.

Con FW26/27, Aeronautica Militare reafirma su capacidad para reinterpretar su herencia y adaptarla a las necesidades del hombre actual, ofreciendo una colección donde la libertad de estilo es la auténtica protagonista.