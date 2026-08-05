Pepe Jeans presenta su nueva colección AW26 con Londres como escenario

Pepe Jeans, firma perteneciente al grupo AWWG, regresa a sus raíces con el lanzamiento del primer adelanto de su colección Otoño-Invierno 2026. La campaña, ambientada entre el este y el oeste de Londres, convierte la ciudad en el escenario de una propuesta que reivindica el ADN de la marca bajo el concepto "Cool, Sexy & Attitude", combinando el legado denim con una visión actual de la moda urbana.

La fotógrafa Zoe Karssen firma la campaña, en la que las calles, edificios y la arquitectura londinense sirven de telón de fondo para una nueva generación de talentos. Los modelos Maya Gunn y Maurits Scheij protagonizan las imágenes, mostrando una colección que apuesta por la versatilidad y el estilo de vida contemporáneo.

El denim continúa siendo el eje de la propuesta. Cazadoras vaqueras, jeans de diferentes siluetas y prendas esenciales para mujer y hombre consolidan el carácter atemporal de la firma. Diseñadas para adaptarse tanto al ritmo urbano como a momentos de ocio, las prendas reflejan una combinación equilibrada entre funcionalidad, comodidad y estilo.

En la colección femenina destaca especialmente una chaqueta de ante que se convierte en una de las piezas clave de la temporada. Combinada con tops fluidos en tonos turquesa o sobre una clásica camiseta blanca, aporta un aire sofisticado sin perder la naturalidad característica de la marca. Los tejidos ligeros y los estampados en tonos verde azulado prolongan la estética relajada del verano hacia el otoño, manteniendo el espíritu bohemio que inspira la propuesta.

La línea masculina apuesta por una selección de camisas ligeras, camisetas, polos y pantalones de cortes clásicos que se integran con naturalidad en el universo denim de Pepe Jeans. La colección está concebida para un estilo de vida dinámico y urbano, ofreciendo prendas versátiles que permiten múltiples combinaciones y una marcada expresión personal.

La paleta cromática de la temporada evoluciona desde los tradicionales tonos índigo hacia beiges suaves y marrones chocolate, incorporando acentos de verde azulado y turquesa que aportan contraste y frescura. El juego de texturas —con mezclas de denim, algodón, lana y ante—, junto a las superposiciones y las prendas anudadas de forma desenfadada, define una estética de sofisticación relajada en la que el estilo effortless vuelve a convertirse en protagonista.

Con este primer lanzamiento de la temporada, Pepe Jeans reafirma su identidad vinculada a Londres y al universo denim, reinterpretando sus códigos clásicos para adaptarlos a una nueva generación que busca prendas versátiles, contemporáneas y con personalidad.