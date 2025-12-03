Helly Hansen desarrolla con científicos del Ártico la nueva Arctic Patrol Down Parka

miércoles 03 de diciembre de 2025 , 09:15h

Helly Hansen ha presentado la nueva Unisex Arctic Patrol Down Parka, una prenda extrema desarrollada en colaboración con investigadores que trabajan en Groenlandia y que requieren equipamiento capaz de soportar frío severo, humedad y largos periodos de inactividad sobre el hielo. El diseño, fruto del trabajo conjunto entre la marca noruega y las patrullas científicas, ha sido reconocido internacionalmente con el ISPO Award y el prestigioso Red Dot Design Award, avalando su innovación, funcionalidad y calidad.

Helly Hansen presenta la nueva Unisex Arctic Patrol Down Parka, diseñada conjuntamente con las patrullas árticas que se enfrentan a condiciones extremas durante los experimentos científicos en Groenlandia. El relleno de plumón hidrofóbico con un fill power de 850 te mantiene caliente incluso en condiciones de humedad. Además, la parka ha sido probada y testada por profesionales en los entornos más duros. Los bolsillos estratégicos y las cremalleras laterales permiten guardar equipos como arneses y trineos, mientras que la capucha desmontable de piel sintética ofrece una protección adicional. La visibilidad aérea y de 360 grados significa que se te puede ver fácilmente en condiciones de poca luz.

Colaborar con el equipo de científicos del Ártico ha permitido al equipo de diseño de Helly Hansen entender la necesidad de una prenda que les mantenga confortables, especialmente durante los niveles más bajos de actividad. Pues, si bien parte de la expedición requiere de esfuerzo físico y movimiento, el trabajo de los investigadores es a menudo sedentario y deben permanecer sentados durante largos períodos de tiempo para recoger mediciones y examinar el hielo en los glaciares. Con este conocimiento y visión, Helly Hansen ha diseñado la Unisex Arctic Patrol Down Parka. Una parka cálida, ligera y duradera que proporciona el más alto nivel de protección incluso en los climas más fríos.

Creada para aportar calor extremo, la nueva parka cuenta con HyperDRY Water Resistant Down de ALLIED, especialmente tratado para repeler el agua. Este aislamiento resulta hidrofóbico y proporciona la máxima calidez en una variedad de condiciones climáticas, incluso en condiciones húmedas. Pues, a menudo, cuando el aislamiento del plumo entra en contacto con el agua se reduce la capacidad de retener el calor.

Además, para una mayor calidez cuenta con un forro extraíble de piel sintética en la capucha que ofrece protección en condiciones especialmente de nieve y viento, que también se puede quitar cuando no es necesario.

Cada característica de esta nueva parka está realizada a medida, ya que los diseñadores de Helly Hansen aprovecharon la experiencia y el feedback de los científicos del Ártico para refinar cada detalle. Con bolsillos estratégicamente colocados y cremalleras laterales, el usuario puede usar un arnés mientras todavía lleva la parka, y los grandes lazos en los bolsillos permiten un fácil acceso mientras usa guantes. Para una mayor durabilidad, la parka está fabricada con tejido de refuerzo CORDURA®, que fue apreciado por los investigadores profesionales que no tuvieron que preocuparse por el calor reducido o la protección debido a desgarros o rasgaduras. Las características adicionales incluyen un frente completo, cremallera de dos direcciones con solapa doble dentro de los bolsillos de almacenamiento, dobladillo ajustable, capucha y puños para una mayor comodidad y calor personalizable.

Jan Rasmussen, líder de la expedición y gerente de The Greenland Project, pone de relieve la versatilidad de la parka: "Tiene tantas funciones tanto como capa rápida en tiempo semi-frío, como una capa de trabajo en condiciones muy frías". Y añade: "Está perfectamente diseñada, es agradable de usar y súper cálida."

Otro miembro del equipo de The Greenland Project, Niklas Marc Heineke, fotógrafo y cineasta de la expedición, afirma: "Nunca me he sentido más cómodo filmando por debajo de -30 grados centígrados que con la parka Unisex Arctic Patrol Down".

Por su parte, Kristoffer Ulriksen, VP de Lifestyle & Collaborations en Helly Hansen, señala: "Ahora en su quinta temporada, nuestra colección Arctic Patrol continúa evolucionando con nuevos diseños orientados a un propósito al tiempo que siempre ofrece el más alto nivel de calidad, protección, calidez y durabilidad". Y, añade: "Poder trabajar tan estrechamente con los profesionales del Ártico para idear y probar nuestros diseños es una oportunidad increíble, y las ideas y aprendizajes que obtenemos de trabajar con ellos en los estilos de la Arctic Patrol inspiran el diseño y la funcionalidad de toda nuestra colección de parkas. Estamos seguros de que, con estos conocimientos, los profesionales y consumidores de todo el mundo pueden confiar en nuestras parkas incluso en los días más fríos".

Antes de su lanzamiento, la Unisex Arctic Patrol Down Parka ha sido galardonada con el ISPO Award, así como el prestigioso Red Dot Design Award. Ambos premios son evaluados por un jurado internacional de expertos. El ISPO Award reconoce los productos más innovadores en la industria del deporte, mientras que el Red Dot es un sello reconocido a nivel mundial por su excelente calidad de diseño.

Según el jurado de los ISPO Awards: "Se trata de una parka diseñada al 100% para uso profesional en condiciones extremadamente frías. La estrecha cooperación con exploradores polares es visible en cada detalle con esta parka de alta gama".

Y según el jurado del Red Dot Design Award: "La estrecha cooperación con los exploradores polares es visible en cada detalle de la Arctic Patrol Down Parka y se refleja en un diseño bien pensado".