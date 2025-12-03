publicidad
www.inoutviajes.com
MODA
El après-ski que combina artesanía, protección y estilo en los paisajes más fríos
Ampliar

El après-ski que combina artesanía, protección y estilo en los paisajes más fríos

El après-ski ha dejado de ser solo un momento de descanso tras una jornada en la nieve para convertirse en todo un ritual invernal. Y en ese escenario, el calzado juega un papel esencial: mantener los pies calientes y secos mientras se camina sobre nieve, hielo o asfalto helado. Las botas diseñadas para este propósito deben equilibrar aislamiento térmico, resistencia a la humedad y una buena tracción, sin renunciar a la comodidad que exige el après-ski moderno.

En este contexto, MOU aporta un sello propio: una estética artesanal reconocible al instante gracias a su característico pespunte hecho a mano, un detalle que se ha convertido en icono de la marca.

Para esta temporada, la firma apuesta por tonos naturales —beige, arena y marrones en distintas intensidades— y materiales cálidos como el ante, la piel o los forros de borreguito, pensados para ofrecer protección sin perder ligereza. Son diseños que buscan acompañar las escapadas invernales no solo en montaña, sino también en el día a día, donde el confort y el estilo se vuelven igual de necesarios.

Cinco detalles que quizá no conocías sobre MOU

  • Un origen londinense con espíritu natural. MOU nació en 2002 en Portobello Road, en el corazón de Notting Hill. Su filosofía bebe de un imaginario ecléctico y de la sensación de regreso a lo esencial que transmiten sus botas.
  • Una identidad definida por la artesanía. El pespunte hecho a mano —visible en botas, botines e incluso zuecos— es su rasgo más reconocible y el que permite identificar un par de MOU a simple vista.
  • Un sello que ha conquistado a celebridades. Gwyneth Paltrow, Cameron Díaz y Sarah Jessica Parker figuran entre las personalidades que han incorporado la marca a su vestuario invernal.
  • Una flagship en un enclave histórico. Su tienda insignia se encuentra en Burlington Arcade, la galería comercial cubierta más emblemática de Londres, conocida por su elegancia y tradición.
  • Diseño e innovación al servicio del confort. La combinación de técnicas artesanales con materiales resistentes permite que las botas MOU mantengan su forma y durabilidad con el paso del tiempo. Sus diseños buscan siempre priorizar la comodidad, haciendo de cada par una inversión en calidez y estilo.

Con su mezcla de tradición, funcionalidad y diseño, MOU se consolida como una opción destacada para quienes buscan un après-ski que acompañe sin estridencias, pero con carácter, tanto en alta montaña como en la ciudad.

Après ski
Artesanía
Calzado
Invierno
Moda
Tendencias
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8