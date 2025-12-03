El après-ski que combina artesanía, protección y estilo en los paisajes más fríos

El après-ski ha dejado de ser solo un momento de descanso tras una jornada en la nieve para convertirse en todo un ritual invernal. Y en ese escenario, el calzado juega un papel esencial: mantener los pies calientes y secos mientras se camina sobre nieve, hielo o asfalto helado. Las botas diseñadas para este propósito deben equilibrar aislamiento térmico, resistencia a la humedad y una buena tracción, sin renunciar a la comodidad que exige el après-ski moderno.

En este contexto, MOU aporta un sello propio: una estética artesanal reconocible al instante gracias a su característico pespunte hecho a mano, un detalle que se ha convertido en icono de la marca.

Para esta temporada, la firma apuesta por tonos naturales —beige, arena y marrones en distintas intensidades— y materiales cálidos como el ante, la piel o los forros de borreguito, pensados para ofrecer protección sin perder ligereza. Son diseños que buscan acompañar las escapadas invernales no solo en montaña, sino también en el día a día, donde el confort y el estilo se vuelven igual de necesarios.

Cinco detalles que quizá no conocías sobre MOU

Un origen londinense con espíritu natural . MOU nació en 2002 en Portobello Road, en el corazón de Notting Hill. Su filosofía bebe de un imaginario ecléctico y de la sensación de regreso a lo esencial que transmiten sus botas.

. MOU nació en 2002 en Portobello Road, en el corazón de Notting Hill. Su filosofía bebe de un imaginario ecléctico y de la sensación de regreso a lo esencial que transmiten sus botas. Una identidad definida por la artesanía . El pespunte hecho a mano —visible en botas, botines e incluso zuecos— es su rasgo más reconocible y el que permite identificar un par de MOU a simple vista.

. El pespunte hecho a mano —visible en botas, botines e incluso zuecos— es su rasgo más reconocible y el que permite identificar un par de MOU a simple vista. Un sello que ha conquistado a celebridades . Gwyneth Paltrow, Cameron Díaz y Sarah Jessica Parker figuran entre las personalidades que han incorporado la marca a su vestuario invernal.

. Gwyneth Paltrow, Cameron Díaz y Sarah Jessica Parker figuran entre las personalidades que han incorporado la marca a su vestuario invernal. Una flagship en un enclave histórico . Su tienda insignia se encuentra en Burlington Arcade, la galería comercial cubierta más emblemática de Londres, conocida por su elegancia y tradición.

. Su tienda insignia se encuentra en Burlington Arcade, la galería comercial cubierta más emblemática de Londres, conocida por su elegancia y tradición. Diseño e innovación al servicio del confort. La combinación de técnicas artesanales con materiales resistentes permite que las botas MOU mantengan su forma y durabilidad con el paso del tiempo. Sus diseños buscan siempre priorizar la comodidad, haciendo de cada par una inversión en calidez y estilo.

Con su mezcla de tradición, funcionalidad y diseño, MOU se consolida como una opción destacada para quienes buscan un après-ski que acompañe sin estridencias, pero con carácter, tanto en alta montaña como en la ciudad.