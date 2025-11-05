DEICHMANN lanza su nueva colección de sneakers otoño–invierno

miércoles 05 de noviembre de 2025 , 08:00h

DEICHMANN Calzados presenta su nueva colección de sneakers otoño–invierno 2025, una propuesta que celebra la moda urbana en todas sus formas, fusionando tendencia, funcionalidad y confort en diseños que invitan a moverse con estilo por la ciudad.

Esta temporada, DEICHMANN apuesta por una modernización de los clásicos, donde la nostalgia deportiva se combina con un toque sofisticado y actual. Las nuevas sneakers de DEICHMANN destacan por sus siluetas limpias, sus suelas tipo gum —icono atemporal del diseño retro— y una cuidada selección de materiales que van desde el ante suave hasta el efecto metalizado, pasando por tejidos con estampados de inspiración animal.

El modelo en tono beige con detalle en contraste se alza como el nuevo básico imprescindible. Su estética minimalista y su diseño refinado lo convierten en el aliado perfecto para looks relajados, pero con un punto elegante.

A su lado, la sneaker en azul marino con sutiles líneas fucsia aporta una nota de color discreta pero vibrante, ideal para quienes buscan un calzado que combine energía y sobriedad.

La colección también incluye propuestas más atrevidas, como la sneaker metalizada en plata, que irradia una actitud audaz y futurista. Este modelo, con su acabado brillante y su diseño estructurado, es capaz de transformar un conjunto sencillo en una declaración de estilo. En el extremo más salvaje de la gama, la sneaker con estampado animal print se erige como símbolo de confianza y personalidad: una pieza pensada para quienes no temen destacar.

Para quienes prefieren un toque más sutil, DEICHMANN presenta una versión en beige con detalles de leopardo en gris, una fusión equilibrada entre elegancia y tendencia que resulta perfecta tanto para el día a día como para las combinaciones más urbanas. Completando la colección, la sneaker chunky multicolored introduce una nota deportiva y robusta, inspirada en la estética athleisure. Su suela voluminosa garantiza una pisada cómoda y segura, sin renunciar al estilo que domina el panorama actual de la moda urbana.