El arte refuerza la creatividad y la identidad en la adolescencia, según un estudio del Centro Botín

miércoles 24 de junio de 2026 , 08:15h

Un estudio pionero impulsado por el Centro Botín junto al Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale concluye que las experiencias artísticas estructuradas pueden tener un impacto positivo en el desarrollo de la creatividad y la construcción de la identidad durante la adolescencia.

La investigación, iniciada en 2023 y desarrollada en colaboración con la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria, ha analizado los efectos del curso “Expresar el yo interior a través del arte” en adolescentes de entre 12 y 15 años. Los resultados muestran que los participantes en esta actividad obtuvieron mejores indicadores de creatividad y un desarrollo de identidad más avanzado que el grupo de control.

Según el estudio, los adolescentes que participaron en el programa incrementaron en un 30% la generación de ideas originales en las pruebas de creatividad, mientras que el grupo que no realizó la actividad mantuvo niveles estables. Además, se observó un aumento del 3% en la aplicación de la creatividad a situaciones de la vida cotidiana, lo que sugiere una mayor capacidad para trasladar el pensamiento creativo a contextos reales.

En paralelo, los resultados apuntan a un efecto positivo en el desarrollo de la identidad personal. Los jóvenes participantes mostraron una menor tendencia a asumir de forma automática las creencias de su entorno (-8%) y una mayor disposición a explorar sus propias ideas, intereses y formas de expresión. Asimismo, se redujeron los indicadores asociados a la evitación en la toma de decisiones personales, un aspecto clave en la maduración psicológica durante la adolescencia.

El curso, desarrollado a través de metodologías artísticas como la fotografía y la creación visual, invitaba a los participantes a reflexionar sobre su identidad, su autopercepción y su forma de comunicarse con el entorno. Este enfoque ha permitido observar, según los investigadores, una relación directa entre la práctica artística y una mayor autonomía psicológica.

La investigación se ha llevado a cabo con estudiantes de 2º y 3º de la ESO de varios centros educativos de Santander, organizados en un grupo experimental —que participó en el curso en el Centro Botín— y un grupo de control. Ambos grupos realizaron pruebas psicométricas en tres fases: antes de la intervención, al finalizarla y un mes después, lo que ha permitido analizar tanto los efectos inmediatos como su continuidad en el tiempo.

Estos resultados se enmarcan en la línea de investigación que el Centro Botín desarrolla desde 2012 junto a la Universidad de Yale sobre el papel de las artes en el desarrollo emocional y creativo. Más allá del ámbito académico, el centro lleva más de una década aplicando estas conclusiones a programas educativos dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

El estudio refuerza así la evidencia científica sobre el valor de las artes no solo como herramienta cultural, sino también como un recurso para el desarrollo de competencias clave como la creatividad, la toma de decisiones y la construcción de la identidad en etapas fundamentales de la vida.