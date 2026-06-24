La nueva colección de sandalias de Geox apuesta por la comodidad y la versatilidad este verano

miércoles 24 de junio de 2026 , 08:30h

Con la llegada del buen tiempo, las sandalias recuperan su protagonismo absoluto y se consolidan como el calzado imprescindible de la temporada primavera-verano 2026. Cómodas, versátiles y fáciles de combinar, este año destacan por sus diseños ligeros y funcionales, pensados para adaptarse a cualquier plan estival sin renunciar al estilo.

En esta línea, Geox propone una colección que une moda y bienestar a través de materiales suaves, acabados cuidados y una clara apuesta por la transpirabilidad y la comodidad en el uso diario.

Adelash

La sandalia Adelash reinterpreta el estilo urbano con un enfoque actual y sofisticado. Disponible en negro y teja, está confeccionada en piel lisa y destaca por su detalle trenzado y la correa al tobillo, que aportan un aire contemporáneo y versátil perfecto para el día a día.

Giselda

Con una estética minimalista, la bailarina slingback Giselda apuesta por la elegancia atemporal. Disponible en marrón claro y coral, su diseño en charol y líneas depuradas la convierten en una opción refinada y funcional, ideal tanto para la oficina como para planes más especiales.

Climasandal

La sandalia Climasandal™ Cork combina diseño urbano y tecnología de confort. Sus tiras cruzadas y cierre con hebilla metálica se presentan en piel color coñac y negro, mientras que su plantilla supersuave y su sistema de amortiguación ventilada garantizan ligereza, transpirabilidad y bienestar durante todo el día. La línea se amplía también con propuestas para hombre, manteniendo el mismo equilibrio entre funcionalidad y estilo.

Maddalusia

La sandalia plana Maddalusia se presenta en distintas versiones y acabados, adaptándose a múltiples estilos y ocasiones. Con un diseño de inspiración urbana y femenina, destaca por su ligereza y frescura, aportando un toque sofisticado que funciona tanto en looks diarios como en escapadas de verano.

New Eraklia

En tonos dorado claro y beige, la sandalia Eraklia apuesta por una estética moderna y delicada. Confeccionada en piel metalizada y napa suave, incorpora correa al tobillo y un diseño elegante que la convierte en un básico versátil, ligero y fácil de combinar.

Una colección pensada para acompañar el ritmo del día a día sin renunciar a la estética. Propuestas que priorizan la comodidad, la frescura y la elegancia en cada paso, consolidándose como aliados imprescindibles para la temporada estival.