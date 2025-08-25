Campolivar obtiene el Primer Premio en la XI Muestra de Cine y Creatividad del Centro Botín

lunes 25 de agosto de 2025 , 08:39h

Los cortometrajes “Campolivar”, de Alicia Moncholí Lueje, y “Pastisset de Xocolata”, de Andrea Adame y Paula Trejo Espada, han recibido el Primer y Segundo Premio del Jurado de la XI Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín. A estos galardones se suma el Premio del Público, el reconocimiento que la Muestra deja cada año en manos de la audiencia, que en esta ocasión ha sido otorgado a “Lo que te falta” de Sara Bermejo.

En esta undécima edición, el jurado de la Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín ha estado compuesto por Christian Franco, director de la Filmoteca de Cantabria; Carlos Luna, experto en creatividad; David Pérez Sañudo, director de cine; y Sara de la Fuente, productora de cine. Los premios del jurado y del público han contado con una dotación económica de más de 3.000 euros en total.

Apoyo y crecimiento del talento audiovisual local

Este año, la Muestra ha reforzado su compromiso con los creadores de la región incorporando nuevas actividades de formación y acompañamiento, como el "Encuentro de Producción Audiovisual y Jóvenes Realizadores de Cantabria". Esta apuesta por el talento local ha sido posible gracias a la incorporación de nuevos apoyos institucionales, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que se suma a los patrocinios del Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Además, la Filmoteca de Cantabria y la Fábrica de Creación han colaborado cediendo sus espacios para las actividades de Industria.

El talento autóctono ha sido en esta ocasión reconocido en la propuesta de Marco Díez, que ha recibido el premio a mejor proyecto de cortometraje por “Tú también bailabas”. En esta categoría, los proyectos que entraron en competición fueron: “Chinchón”, de Daniel González Catalina; “Un ejercicio de rescate”, de Manuela Gutiérrez Arrieta; “He vuelto a solar”, de Héctor D. Somonte y “El puntual”, de Elena Roecker y June Lasarte.

Las dos películas galardonadas por el jurado fueron proyectadas anoche en el Centro Botín, seguidas de un coloquio con sus creadoras y con los otros trabajos nominados: “El juego de su vida”, de Alejandro Miñarro, y “Adiós”, de José Pratas. Así, la ganadora “Campolivar”, dirigida por Alicia Moncholí Lueje, es una obra que mezcla documental y ficción utilizando lenguaje experimental que invita al espectador a un viaje emocional profundo. Este cortometraje relata el viaje personal que la protagonista emprende para comprender la relación con su difunto padre. Así, través de la visita a la casa familiar de Campolivar, el último lugar donde lo vio hace ocho años, explora un reencuentro emocional con su infancia, ahora fragmentada por el paso del tiempo.

Por su parte, el Segundo Premio del Jurado ha sido para “Pastisset de Xocolata”, de Andrea Adame y Paula Trejo Espada. Este cortometraje de ficción, ambientado en una misteriosa y perturbadora pastelería, utiliza la alegoría para denunciar la mirada sexualizadora y cosificadora hacia la mujer. En la trama, un joven deberá superar una extraña prueba para ganarse un codiciado pastel de chocolate, símbolo de la pertenencia a una comunidad dominada por hombres.

También se proyectó el Premio del Público “Lo que te falta” de Sara Bermejo.

La XI Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín

En esta edición, el público ha podido disfrutar de una cuidada selección de 18 cortometrajes finalistas de géneros variados, que incluyen comedias, thrillers, dramas, documentales, cortos experimentales y animación. Además, se han desarrollado las jornadas de industria que han incluido mesas de diálogos y charlas con representantes del sector cinematográfico.

Los títulos de los cortometrajes finalistas, junto a los galardonados, fueron: “Adiós”, de José Prats; “Adiós.”, de Álvaro G. Company y Mario Hernández; “Buffet Paraíso”, de Santi Amézqueta y Héctor Zafra; “Campolivar”, de Alicia Moncholí; “Chicken Jazz”, de Imanol Ruiz de Lara; “Corre, Adela”, de Alba Pino; “El juego de su vida”, de Alejandro Miñarro; “El nuevo barrio”, de Víctor Izquierdo Alcaraz; “Guille, 28”, de Miguel Alcalde de la Fuente; “Insalvable”, de Javier Marco; “La reina de los idiotas”, de J.K. Álvarez; “La reina del pop”, de David Goñi; “Las motos y el campo”, de Mar Martín Hidalgo; “Lo que te falta”, de Sara Bermejo; “Maruja”, de Álvaro G. Company; “Pastisset de Xocolata”, de Andrea Adame y Paula Trejo Espada; “Roba Estesa”, de Xavier Pijuan; y “Tuppers & tuppers”, de Sara Étienne.