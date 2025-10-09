Descubrir los museos alrededor de la Plaza Navona en Roma

Plaza Navona, considerada la plaza barroca más bella de Roma, está situada en el corazón del centro histórico y es uno de los lugares de encuentro preferidos por romanos y turistas, gracias al ambiente animado y acogedor que la caracteriza.

Pero la Plaza Navona y las calles que la rodean son más que eso, por la alta concentración de obras maestras artísticas que se pueden apreciar. Aquí se puede pasear entre obras de arte únicas en el mundo como las fuentes de Bernini y Borromini, admirar los antiguos palacios, testigos de los fastos de la Roma de los Papas, o entrar en una pequeña iglesia para luego descubrir que es un verdadero cofre lleno de maravillas.

Te proponemos un itinerario para descubrir los museos más representativos y prestigiosos entre la Plaza Navona y sus alrededores….

PALACIO BRASCHI – Museo de Roma

Situado entre la Plaza y el Corso Vittorio Emanuele II, el palacio del siglo XVIII es, desde 1952, la sede del Museo de Roma. El patio escénico de este majestuoso edificio es sólo el preludio de una sinfonía de espléndidas salas decoradas con pinturas de temple y estucos refinados.

El Museo conserva más de cien mil obras que incluyen retratos de nobles, pontífices y prelados, imágenes de iglesias, basílicas, plazas, palacios, ruinas y paisajes, vistas de Roma y alrededores de autores italianos y extranjeros, obras escultóricas del siglo XVII que representan prelados y nobles romanos, los bocetos de terracota de Gian Lorenzo Bernini.

Desde las ventanas del Palacio, además, se puede disfrutar de una vista espectacular de la Plaza Navona.

MUSEO DE ESCULTURA ANTIGUA GIOVANNI BARRACCO

Sólo tienes que cruzar el Corso Vittorio Emanuele II, para encontrarte frente al espléndido palacio que alberga este museo.

El barón Barracco dedicó la mayor parte de su vida a la colección de importantes obras provenientes de todo el mundo. Su colección, que comprendía más de doscientas piezas entre esculturas antiguas de arte asirio, egipcio, chipriota, fenicio, etrusco y greco-romano, fue donada a la ciudad de Roma en 1904.

MUSEO NACIONAL ROMANO - PALAZZO ALTEMPS

En el lado opuesto de la Plaza Navona, exactamente en la Plaza Sant'Apollinare, está situado el Palazzo Altemps que, junto con el Palazzo Massimo alle Colonne, Crypta Balbi y las Termas de Diocleziano, constituyen el Museo Nacional Romano.

Instituido en 1889, para albergar las antigüedades de Roma, el Museo Nacional Romano conserva la colección arqueológica más importante del mundo.

En su interior se encuentran obras maestras de esculturas antiguas pertenecientes a colecciones nobles famosas y de gran valor cuyo equipamiento integra a la perfección los mármoles con el contexto decorativo de las salas, volviendo a proponer las soluciones adoptadas en el alojamiento en la organización de las colecciones anticuadas. El recorrido de visita, en dos pisos, se articula en una sucesión de salas decoradas, una intriga de escaleras y pasillos que conducen de descubrimiento en descubrimiento.

MUSEO NAPOLEÓNICO

A poca distancia del Museo de Palazzo Altemps, en la Plaza Ponte Umberto I, se encuentra, por último, el Museo Napoleónico de Roma.

En 1927, el conde Giuseppe Primoli, hijo de Pietro Primoli y de la princesa Carlotta Bonaparte, y por tanto primo de Napoleón III, donó a la ciudad de Roma su colección de obras de arte que incluía reliquias napoleónicas y recuerdos familiares.

La riquísima variedad de objetos permite sumergirse totalmente en la atmósfera de la época napoleónica y encontrar a todos los personajes que la han animado.

La colección del Museo testimonia los diversos aspectos de la vida privada del Emperador, sus pasiones y sus debilidades, recorriendo la historia familiar no sólo con la retratista oficial, sino también con la privada que cuenta fiestas, matrimonios y bautismos.