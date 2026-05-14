El hotel Thompson Madrid une moda y cultura en MADRIZ Vol III por San Isidro

jueves 14 de mayo de 2026 , 09:15h

Thompson Madrid, el hotel de 5 estrellas de Hyatt situado en pleno corazón de la capital, presenta MADRIZ Vol. III, la tercera edición de su exposición cultural vinculada a la festividad madrileña de San Isidro. Del 11 al 31 de mayo, el lobby del hotel se transformará en un espacio expositivo donde moda, arte y cultura visual dialogan en torno a Madrid como punto de partida, inspiración y territorio compartido.

Tras el éxito de sus ediciones anteriores, MADRIZ regresa con una nueva propuesta que reafirma el compromiso de Thompson Madrid con la creación contemporánea y con la escena cultural de la ciudad. En esta ocasión, el lobby del hotel reúne el trabajo de artistas destacados como Selector Marx, Aneoa y Celia Gallego, junto a la participación de reconocidas firmas dentro del panorama de la moda como Agatha Ruiz de la Prada, ERAX y Desigual. Seis nombres que, desde lenguajes muy distintos, conectan con el imaginario de Madrid a través del color, la identidad, la celebración y la cultura visual contemporánea.

La mirada fotográfica llega de la mano de Marcos Jiménez, conocido como Selector Marx. Su obra parte de la fotografía documental como herramienta para fijar aquello que, por naturaleza, está en constante cambio: la transformación de la ciudad, sus códigos culturales y su memoria urbana. Con una trayectoria ligada a la cultura urbana, el folclore madrileño y la evolución del hip-hop durante más de dos décadas, Selector Marx convierte lo cotidiano en archivo visual y en una forma de leer Madrid desde dentro.

La pintura estará representada por Aneoa, artista visual del País Vasco afincada en Madrid, cuya obra se mueve entre la figuración y la abstracción. Su trabajo explora el movimiento, la transformación y la percepción a través del gesto, la materia y la experiencia sensorial de la pintura. En sus piezas, la ciudad no se representa de manera literal, sino que se siente: late entre ritmo, estructura y emoción, dejando aparecer referencias arquitectónicas como las Torres Blancas, símbolo de una modernidad madrileña que sigue respirando bajo la superficie.

Por su parte, Celia Gallego aporta una lectura más íntima y psicológica de la ciudad. Su obra, inscrita en la figuración contemporánea, explora temas como la identidad, la memoria y la transformación interna a través de escenas simbólicas y emocionales. En el contexto de MADRIZ Vol. III, su pintura abre una grieta en lo visible para trasladar la experiencia urbana a un territorio más introspectivo, donde Madrid se convierte también en relato interno.

La moda vuelve a ocupar un lugar protagonista dentro del universo Thompson Madrid con tres diseños de Agatha Ruiz de la Prada, ERAX y Desigual, generando una narrativa colectiva que reinterpreta la ciudad desde lo artístico, lo urbano y lo emocional.

La firma madrileña ERAX ha confeccionado un pañuelo azul pintado a mano con rotuladores acrílicos. Un diseño confeccionado para la ocasión que reúne dibujos y referencias culturales vinculadas a Madrid, desde la Movida madrileña hasta la literatura, la arquitectura, la gastronomía y el arte, construyendo una mirada visual que conecta la tradición castiza con una sensibilidad contemporánea. La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada presenta una pieza de su desfile de marzo de 2026 que condensa el imaginario más reconocible de la marca a través del color, el humor y su lenguaje visual inconfundible, reflejando Madrid como ciudad libre, festiva y creativa. Por su parte, Desigual completa la muestra con un vestido rojo, color característico de los claveles de San Isidro, mediante una silueta fluida, atrevida y poco convencional que conecta con la filosofía de Thompson Madrid.

Con esta nueva edición, Thomson Madrid reafirma su papel como enclave cultural dentro de la capital. Más allá de su propuesta hotelera y gastronómica, el hotel continúa impulsando proyectos que conectan con la energía creativa de la ciudad y que convierten sus espacios en puntos de encuentro para artistas, diseñadores, viajeros y público local.