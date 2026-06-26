¿Qué tener en cuenta antes de viajar en avión?

viernes 26 de junio de 2026 , 09:30h

Volar resulta una de las maneras más eficaces y sencillas de explorar por el planeta. Sin embargo, cometer un error en los días previos al despegue puede complicarte las vacaciones por completo. Para evitarlo, en este texto analizamos esos puntos esenciales que necesitas verificar con tiempo, logrando así que tu única duda sea elegir entre ventanilla o pasillo.

Revisa que toda tu documentación esté en regla

Al planificar un viaje, comprobar los papeles es el primer paso obligatorio. Parece una obviedad, pero las caducidades y los visados son los responsables de que muchos pasajeros se queden en tierra cada año. ¡Ojo! No basta con saber dónde tienes el pasaporte; debes comprobar su fecha de vencimiento, ya que muchos países exigen que sea válido hasta 6 meses después de tu fecha de regreso. Asimismo, investiga si tu destino requiere un visado de turista o algún formulario electrónico de entrada que debas tramitar con antelación.

Por otro lado, guardar una versión digital de tus documentos en el correo o en un sistema de almacenamiento virtual resultará de gran utilidad si sufres un extravío o un hurto. Del mismo modo, es fundamental que verifiques las normativas médicas vigentes en el país de llegada, debido a que ciertas naciones continúan exigiendo cartillas de vacunación concretas para autorizar la entrada a sus ciudadanos.

Ajusta tu equipaje a las medidas estrictas de la aerolínea

Las aerolíneas se han vuelto increíblemente estrictas con el tamaño y el peso de las maletas, sobre todo las compañías low cost. Así que, con el fin de ahorrarte recargos de última hora en la terminal, te aconsejamos mirar bien las especificaciones de tu reserva antes de empaquetar nada. Aparte de esto, deja la maleta pesada desde casa para saber que te ajustas perfectamente a la norma.

Respecto al equipaje de mano, ten muy presente la limitación de los líquidos, los cuales no pueden superar los 100 mililitros por envase y deben estar dentro de una bolsa transparente. Igualmente, sitúa en la parte superior los aparatos electrónicos y los fármacos que uses a diario, ya que tendrás que sacarlos al pasar el control de seguridad del aeropuerto.

Llega con antelación al aeropuerto

El tráfico, las averías ferroviarias o las colas interminables en los controles de seguridad pueden arruinar tus planes en cuestión de minutos. Por todo ello, la norma general dicta que debes estar en la terminal 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas antes para los nacionales. Y, aunque no tengas que facturar maletas, no te confíes. Los filtros de seguridad a veces sufren colapsos impredecibles a ciertas horas del día que pueden hacerte perder el avión en el último momento.

Entonces para evitar el estrés de última hora, decide con días de margen cómo vas a desplazarte hasta el aeropuerto, ya sea en transporte público, taxi o dejando tu coche en un aparcamiento de larga estancia. En caso de que optes por esta última opción, reserva tu plaza con tiempo para asegurar un buen precio y garantizar que tendrás un hueco disponible a tu llegada.

Como ves, el éxito de un vuelo cómodo y sin sobresaltos está casi por completo en la preparación previa. Por lo tanto, si aplicas estos consejos en tu próxima escapada, conseguirás evitar los agobios de último minuto y asegurarte de empezar tu viaje de la mejor manera posible.