Opciones para llevar el equipaje extra de forma segura en la vuelta de vacaciones

jueves 28 de agosto de 2025 , 09:03h

Comienza la operación retorno de las vacaciones de verano y millones de conductores volverán en coche de sus lugares de descanso. Normalmente, este trayecto se hace con más bultos, es decir, todo el equipaje habitual al que hay que sumar las nuevas adquisiciones hechas durante las vacaciones. Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, enumera las diferentes opciones disponibles para transportar todo este equipaje de forma segura y cumpliendo siempre con lo establecido en la normativa. Una mala disposición del equipaje o llevar de forma incorrecta bultos encima del vehículo puede suponer una multa de 200 a 500 euros.

Cuatro tips imprescindibles

No puede haber objetos sueltos dentro del habitáculo. Por lo tanto, todo debe ir bien recogido en el maletero, con una separación física respecto a los ocupantes. De esta forma, no hay riesgo de que salga proyectado en caso de frenazo o accidente.

Los bultos más pesados y grandes deben ir en la parte baja y central del maletero, lo más próximo al eje. Se aconseja equilibrar el peso por todo el maletero y repartirlo correctamente.

El maletero debe cerrar correctamente. Los objetos no pueden arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa.

Separación física entre maletero y zona de pasajeros. Es muy frecuente que los vehículos SUV o 4x4 ofrezcan conexión entre el maletero y la zona de pasajeros. Siempre hay que llevar la bandeja cerrada y se aconseja contar con una separación física como puede ser una rejilla.

Cuando el maletero no es suficiente

El maletero está lleno y todavía queda equipaje por transportar. En estos casos, Norauto recomienda recurrir a diferentes soluciones de transporte según lo que se vaya a transportar y las necesidades individuales. Por supuesto, todos ellos deben estar homologados:

Barras de techo o baca: especialmente indicadas cuando se trata de objetos largos y rígidos. Es importante no exceder los límites de dimensiones establecidos reglamentariamente: si la carga es divisible, sólo puede sobresalir por la parte posterior hasta un 10% de la longitud del vehículo. Si la carga es indivisible, puede hacerlo hasta un 15% de la longitud del vehículo.

Hay diferentes tipos de barras de techo disponibles y es importante recurrir al modelo que mejor se adapte al coche. Norauto cuenta con un amplio catálogo donde encontrar de forma fácil las barras de techo indicadas según las características del vehículo.

Cofres o maleteros de techo: permiten llevar aquellos objetos que no entran en el maletero de forma segura y protegida. En el mercado hay cofres plegables que, además, son idóneos para su almacenamiento después del viaje. Un ejemplo es el Bermude, con capacidad para 400 litros, es una solución ideal para llevar todo el equipaje extra.

Cofres de enganche: van sujetos a la bola del enganche y deben ir señalizados según la normativa de la placa V20. Es una buena solución de transporte adicional, afectando en menor medida a la aerodinámica del vehículo. En todo momento se deben seguir los pasos indicados por el fabricante para su correcta instalación. Igualmente, los objetos colocados dentro del maletero de techo deben repartirse de forma uniforme para equilibrar el peso.

Portabicicletas: Actualmente hay cuatro opciones y siempre se debe escoger la más recomendable según las necesidades individuales y tipo de vehículo. Por un lado, está el portabicicletas de techo, perfecto para transportar de 1 a 4 bicicletas. Por otro lado, el de portón trasero o de maletero permite el transporte de hasta tres bicis. El portabicicletas de enganche o de bola puede ser suspendido o de plataforma. Por último, los remolques son una buena opción cuando hay que transportar un elevado número de bicicletas. Algunos remolques permiten llevar hasta siete bicicletas.

A la hora de escoger una u otra solución de transporte, es importante optar por aquella que ofrezca acceso libre al maletero y garantice una visibilidad total por parte del conductor. De hecho, si alguna de estas soluciones no permite visualizar la matrícula ni las luces traseras, hay que colocar un dispositivo de alumbrado y señalización y una placa de matrícula fuera de la carga.

Igualmente, la placa de señalización V20 es obligatoria en todos los vehículos que transportan una carga que sale más de un 10% de la proyección de dicho vehículo. Si ocupa el ancho completo del vehículo, se colocará una señal en cada extremo, configurando con las líneas rojas de la señal una V invertida.

Por último, desde Norauto se destaca la importancia de realizar una conducción tranquila y teniendo en cuenta la solución de transporte que se utiliza. Y es que, a mayor peso, más tarda el vehículo en frenar y acelerar. Igualmente, la estabilidad varía y, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta este peso extra a la hora de fijar la presión de los neumáticos. Los coches incorporan una pegatina de referencia donde se muestran las presiones recomendadas por el fabricante, tanto si va completamente cargado como si no. Ese adhesivo puede estar en la puerta del conductor o en la tapa del depósito de combustible.