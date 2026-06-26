El eclipse solar de 2026 dispara las reservas en alojamientos al aire libre

viernes 26 de junio de 2026 , 09:45h

España será uno de los grandes escenarios europeos para observar el eclipse solar total, un fenómeno astronómico excepcional que ya empieza a influir en la planificación de las vacaciones de verano. Según datos de Pitchup.com, las reservas en campings y alojamientos al aire libre situados en las zonas desde las que podrá observarse el eclipse en su totalidad ya registran fuertes incrementos respecto al mismo periodo del año pasado, especialmente en Asturias, Castilla y León y Comunidad Valenciana, con subidas del 327%, 300% y 277%, respectivamente.

El fenómeno será total en buena parte de la mitad norte peninsular y se producirá con el Sol próximo al horizonte, por lo que el Instituto Geográfico Nacional recomienda buscar ubicaciones sin obstáculos y con buena visibilidad hacia el horizonte oeste.

Además, las reservas para el periodo comprendido entre el 9 y el 16 de agosto en toda España han aumentado un 173% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y los viajeros están reservando con una antelación media de 123 días. El interés por este fenómeno también trasciende las fronteras nacionales: el 75,4% de las reservas realizadas para esas fechas corresponde a turistas internacionales, atraídos por la oportunidad de contemplar el eclipse desde enclaves naturales situados a lo largo de su recorrido por España.

Dónde ver el eclipse total de Sol en España desde alojamientos al aire libre

En las zonas desde las que podrá observarse el eclipse total, Pitchup.com identifica cinco alojamientos al aire libre situados en entornos naturales, costeros o de interior. La selección permite combinar la observación del fenómeno con diferentes formas de escapada, desde turismo rural y naturaleza hasta playa o patrimonio cultural.

Camping Playa Arenillas (Cantabria)

Frente al mar y a pocos pasos de la playa de Islares, Camping Playa Arenillas ofrece una ubicación privilegiada para disfrutar del eclipse desde la costa cántabra.

Rodeado de naturaleza y lejos de los grandes núcleos urbanos, combina amplias vistas del cielo con el atractivo de uno de los enclaves más conocidos del litoral cantábrico.

Camping La Paz (Asturias)

Situado en la costa oriental asturiana, junto a la playa de Vidiago y con amplias vistas al mar Cantábrico, Camping La Paz es el lugar perfecto en el que seguir el eclipse desde una de las regiones privilegiadas en la franja de totalidad.

Alejada de grandes núcleos urbanos lo convierte en un lugar idóneo para combinar naturaleza, descanso y observación del cielo.

Camping Fuentes Blancas (Burgos, Castilla y León)

A solo unos kilómetros del centro histórico de Burgos, Camping Fuentes Blancas combina la posibilidad de observar el eclipse desde un entorno natural con la visita a una de las ciudades con mayor patrimonio cultural de España.

Sus amplias zonas verdes, senderos y espacios junto al río lo convierten en un enclave ideal para disfrutar de este acontecimiento astronómico al aire libre

Camping Els Ports (Tarragona, Cataluña)

Con vistas al Parque Natural de Els Ports, una de las reservas de biodiversidad más importantes de España, este camping ofrece un entorno excepcional para contemplar el eclipse rodeado de bosques, montañas y amplios espacios naturales.

Su ubicación en la comarca de Terra Alta, lejos de los grandes núcleos urbanos, favorece unas condiciones óptimas para la observación del cielo y la conexión con paisajes únicos.

HolaCamp Chilches (Castellón, Comunidad Valenciana)

HolaCamp Chilches ofrece la posibilidad de disfrutar del eclipse desde la Costa del Azahar, combinando la observación astronómica con el atractivo de un destino costero.

Su ubicación en Castellón, junto a la playa y cerca de espacios naturales como Los Estanques de Almenara, lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan vivir este acontecimiento en un entorno tranquilo y al aire libre.