El aumento de las reservas en Semana Santa consolida el camping como la opción favorita de los viajeros

jueves 26 de marzo de 2026 , 09:15h

La ocupación prevista para esta Semana Santa confirma que el turismo al aire libre ha dejado de ser una opción secundaria para consolidarse como una de las alternativas preferidas de ocio en periodos vacacionales.

Según datos de Pitchup.com, plataforma líder en reservas de alojamientos al aire libre, las reservas de campings en España para esta Semana Santa han crecido un 48% respecto al mismo periodo del año anterior, en línea con la tendencia global del sector, que registra un crecimiento del 49% en la plataforma.

“España sigue demostrando una capacidad única para atraer a viajeros que priorizan el contacto con la naturaleza como eje central de sus vacaciones.” afirma Dan Yates, fundador y director de Pitchup.com.

Mayor previsión y una demanda equilibrada

Por ahora, los viajeros han reservado su alojamiento con una antelación media de 48,3 días, mostrando un interés creciente por asegurar el destino deseado. A este dato se suma una estancia media de la estancia media de 2,9 noches, reafirmando el camping en España como una opción vacacional competitiva.

Además, esta tendencia se apoya en una demanda equilibrada, donde el mercado nacional convive con un sólido interés internacional. Hasta la mitad (51%) de las reservas corresponde a viajeros españoles, mientras que, en el ámbito extranjero, los viajeros del Reino Unido encabezan las reservas, seguidos de los turistas de Alemania y Francia.

Tiempo de calidad y experiencias a medida

Las experiencias compartidas se posicionan como el motor de estas escapadas, con las parejas representando el 54,2% de las reservas y las familias el 35,7%.

Además, la flexibilidad y la autonomía durante esta Semana Santa siguen siendo factores clave para los usuarios de Pitchup.com, ya que el 80% de los campistas optan por la acampada tradicional, utilizando sus propias caravanas, autocaravanas o tiendas de campaña. Por otro lado, el glamping sigue ganando terreno, con el 20% restante optando por esta modalidad que combina lujo con desconexión en entornos naturales.

Cataluña y Andalucía, los destinos de referencia para esta primavera

Una combinación única entre mar y montaña sigue posicionando a Cataluña como la región con mayor volumen de ocupación en la plataforma. Camping Lava, situado en el corazón del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, es el destino perfecto para disfrutar de una inmersión rural completa.

Por su parte, Andalucía se consolida como el segundo destino más demandado para disfrutar de su riqueza cultural durante Semana Santa y un clima que invita a las primeras escapadas de sol del año. En el Valle de Guadalhorce, Málaga Monte Parc permite compaginar la dinamismo de las tradiciones locales con la desconexión en un paisaje natural privilegiado.