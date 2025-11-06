El camping en España mantiene su auge y consolida nuevas tendencias de viaje

jueves 06 de noviembre de 2025 , 10:00h

En 2025, el sector prevé superar los 1.600 millones de euros de facturación, impulsado por un aumento del 17% en las reservas de verano y por un viajero que busca escapadas más cortas, auténticas y flexibles en destinos de interior.

El turismo al aire libre en España continúa creciendo y experimenta una transformación notable. Más allá del tradicional dominio de la costa, los viajeros se sienten cada vez más atraídos por los destinos interiores, donde se priorizan experiencias auténticas y alojamientos de mayor confort.

Gerona, Barcelona y Tarragona siguen liderando el ranking de reservas. Sin embargo, son las zonas de interior como Navarra, Zaragoza o León las que registran un mayor crecimiento porcentual, según datos de Pitchup.com, plataforma líder en reservas de campings y alojamientos al aire libre.

El sector consolida así una tendencia al alza que se refleja también en las previsiones económicas. Según el Observatorio Sectorial DBK, el camping en España superará los 1.600 millones de euros de facturación en 2025, consolidando su posición como uno de los motores más sólidos del turismo nacional, capaz de combinar innovación, flexibilidad y experiencias auténticas.

El confort y la espontaneidad ganan terreno

Este cambio geográfico va de la mano de una evolución en las preferencias de alojamiento, con el glamping consolidándose como un motor clave del sector. En España, las reservas de alojamientos tipo bungalow o chalet en Pitchup.com han crecido un 28% en lo que va de año.

Esta búsqueda de comodidad se refleja en las prioridades de los usuarios. A nivel global, algunos de los filtros de búsqueda más utilizados en 2025 han sido "con electricidad" (1,7 millones de usuarios) y "bloques de aseos" (785 mil usuarios).

Además, los viajeros optan por estancias más cortas y flexibles. En lo que va de año, la duración media de las estancias es de casi tres días, un 4% menos que en 2024, y más de una de cada diez reservas se realizan el mismo día de la llegada. Esta creciente espontaneidad impulsa la desestacionalización del turismo, con escapadas repartidas a lo largo de todo el año.

Un verano con cifras récord

La tendencia positiva del año se ha visto reforzada por una sólida temporada de verano. Entre junio y agosto, el camping en España registró más de 115.000 noches reservadas, un 17 % más que en el mismo período de 2024, con un valor económico total de 1,9 millones de euros. Destaca especialmente el 4 de agosto, que se convirtió en el día con mayor número de reservas durante el verano, marcando un pico de demanda en la temporada.

En cuanto al perfil del viajero estival, las parejas (51,0%) fueron las principales usuarias, seguidas de familias (37,4%), grupos de adultos (8,3%) y viajeros en solitario (3,3%). Por nacionalidades, el principal mercado internacional sigue siendo el Reino Unido, seguido de Francia, Alemania y Países Bajos.

Un sector con la mirada puesta en el futuro

El interés por el turismo al aire libre se mantiene firme más allá de la temporada alta. Casi 100.000 personas han disfrutado ya de vacaciones en campings en España en lo que va de año, incluyendo el mes de octubre.

“La confianza en el sector también se proyecta a largo plazo. Por ejemplo, un camping en Málaga ya ha registrado reservas por valor de 12.000€ para la temporada 2026 en Pitchup.com”, señala Dan Yates, Fundador y Director General de la plataforma.