Los campings mejor valorados en España en 2025 según los viajeros

miércoles 22 de abril de 2026 , 09:45h

Pitchup.com, la plataforma líder en reservas de alojamientos al aire libre, presenta los resultados de sus Review Awards 2025, el distintivo que reconoce a los campings mejor valorados de España según la experiencia directa de sus usuarios.

En un contexto de crecimiento del turismo al aire libre, España se mantiene como uno de los principales mercados de la plataforma, con un incremento del 14% en las reservas durante el último año.

Los resultados de esta edición, basados en más de 200.000 opiniones verificadas, reflejan las preferencias de los viajeros y refuerzan el peso de las valoraciones de los usuarios a la hora de elegir alojamiento.

El Top 20 del ranking alcanza puntuaciones superiores a 8,8 sobre 10, reflejando el alto nivel de calidad del sector en España. Cataluña lidera con seis establecimientos en esta clasificación, seguida de Galicia, con cuatro, y Andalucía, que destaca con la puntuación media más alta (9,4).

Entre todos los alojamientos analizados, estos son los cinco campings mejor valorados de España en 2025 según los usuarios de Pitchup:

1a posición: Camping El Sur (Málaga, Andalucía) - puntuación de 9,5

Entre olivos centenarios y picos montañosos, este destino es el punto de partida ideal para descubrir enclaves naturales como la Sierra de Grazalema y explorar la riqueza paisajística de Andalucía, además de adentrarse en la cultura y el patrimonio de la zona, con Ronda como uno de sus principales referentes.

2a posición: Camping Globo (Barcelona, Cataluña) - puntuación de 9,5

Con acceso directo al mar y a una hora de la capital catalana, es el lugar perfecto para explorar la costa mediterránea en un entorno familiar que combina ocio y descanso.

3a posición: Foz Camp (Lugo, Galicia) - puntuación de 9,5

En el paseo marítimo de Foz y con vistas al mar, este destino se convierte en un punto estratégico tanto para disfrutar de playas emblemáticas como la playa de las Catedrales, Llas o Rapadoira o un descanso del Camino de Santiago.

4a posición: Camping As Nevadas (La Coruña, Galicia) - puntuación de 9,4

En el corazón de la Costa da Morte, su ubicación combina mar y montaña en un entorno natural ideal para actividades al aire libre como senderismo, rutas en bici o deportes acuáticos.

5a posición: Agricola Siurana (Gerona, Cataluña) - puntuación de 9,4

Ubicado en una finca de 20 hectáreas de olivos ecológicos con vistas a los Pirineos y el golfo de Roses, ofrece una experiencia de desconexión rural con almazara propia, en la que sumergirse en la vida rural de la zona.

Los resultados de los Review Awards 2025 de Pitchup.com ponen de manifiesto el peso del turismo de sol y playa en España, situando a siete de los diez campings mejor valorados en entornos de costa. No obstante, más allá de su ubicación, estos alojamientos reflejan una oferta que trasciende el modelo tradicional e incorpora experiencias ligadas al entorno rural cercano. En este contexto, el camping se consolida como una opción versátil que pone en valor la diversidad paisajística del país y se adapta a distintos estilos de viaje.