La demanda de campings españoles crece un 96% ante la incertidumbre energética

viernes 05 de junio de 2026 , 09:30h

La incertidumbre económica, el aumento de los costes de viaje y las recientes tensiones en torno al suministro energético en Europa están favoreciendo formas de viajar más flexibles, cercanas y fáciles de organizar.

En este contexto, el turismo nacional al aire libre gana protagonismo entre los viajeros españoles, según los últimos datos de Pitchup.com, plataforma líder en alojamientos al aire libre.

Las reservas realizadas por usuarios españoles para destinos dentro de España han aumentado un 96% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025, reflejando un creciente interés por escapadas nacionales y opciones menos dependientes del avión.

En esta misma línea, y como tendencia global, Pitchup.com ha registrado en lo que va de año un incremento del 164% en el uso del filtro “recogida en transporte público”, un dato que refuerza el creciente interés por alojamientos de fácil acceso sin necesidad de volar o depender exclusivamente del coche.

Al mismo tiempo, los viajeros muestran una planificación más flexible y espontánea. El 40% de las reservas realizadas en España a través de Pitchup.com se efectúan durante la semana previa al viaje, mientras que las reservas de última hora, realizadas el mismo día o la víspera de la salida, han aumentado un 13% respecto al año pasado.

La duración media de las estancias también se reduce ligeramente. En lo que va de año, la estancia media en España se sitúa en 3,1 noches, un 4% menos que en 2025, lo que apunta a una mayor cautela financiera y a la búsqueda de escapadas más cortas y fáciles de adaptar al presupuesto.

En paralelo, el móvil se afianza como el canal preferido para decidir sobre la marcha, concentrando ya el 66% de las reservas realizadas en España a través de la plataforma.

“Aunque todavía es pronto para saber si las actuales tensiones relacionadas con el suministro energético podrían tener un impacto directo sobre los desplazamientos en Europa, ya se observan indicios de que muchos viajeros están adaptando su forma de planificar. En España, el crecimiento de las reservas nacionales, el peso de las escapadas de última hora y el interés por opciones accesibles en transporte público apuntan a una búsqueda de formas de viajar más flexibles y adaptables”, explica Dan Yates, fundador de Pitchup.com.