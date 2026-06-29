La IA impulsa unas rebajas de verano más rentables

Las rebajas de verano vuelven a situar a las marcas de moda ante uno de los momentos más exigentes del calendario comercial: vender más, competir en precio, destacar en canales digitales saturados y proteger unos márgenes cada vez más ajustados.

Aunque el consumidor percibe las rebajas como una oportunidad de ahorro, para muchas marcas este periodo implica un esfuerzo operativo muy elevado. La preparación de campañas, la producción de imágenes, la adaptación de creatividades por canal, la gestión de inventario y la presión promocional hacen que el descuento no siempre se traduzca en una mejora real de rentabilidad.

En este contexto, la inteligencia artificial empieza a consolidarse como una herramienta clave para reducir costes antes incluso de que empiece la campaña. No se trata solo de generar imágenes más rápido, sino de ayudar a las marcas a tomar mejores decisiones, anticipar tendencias, calcular ahorros potenciales y producir contenido visual de forma más eficiente.

Según Modelia, plataforma española de inteligencia artificial aplicada a moda, la gran oportunidad para las marcas ya no está solo en vender más durante rebajas, sino en reducir el coste de llegar al mercado con campañas más ágiles, visualmente consistentes y adaptadas a cada canal.

De vender con descuento a producir con más eficiencia

Las campañas de rebajas obligan a las marcas a trabajar con tiempos muy cortos. En pocas semanas deben decidir qué productos impulsar, qué visuales utilizar, qué mensajes testar y cómo adaptar sus creatividades para ecommerce, redes sociales, marketplaces, newsletters o paid media.

Tradicionalmente, este proceso exigía producción fotográfica, edición, adaptación de formatos y múltiples revisiones internas. La IA visual permite acortar esos tiempos y generar variaciones de contenido a partir de una misma prenda o colección, manteniendo coherencia estética y control de marca.

Para las marcas, el ahorro no llega solo por producir una imagen de forma más barata, sino por reducir fricciones en todo el flujo de trabajo: menos tiempos muertos, menos dependencia de producciones urgentes, más capacidad de testeo y una mayor agilidad para reaccionar durante campañas muy concentradas en el tiempo.

Herramientas para anticipar tendencias y medir el ahorro real

La evolución de la IA aplicada a moda también está llevando estas soluciones más allá de la generación de imágenes. Modelia ha desarrollado nuevas herramientas pensadas para ayudar a las marcas a planificar mejor sus campañas y evaluar el impacto económico de incorporar inteligencia artificial a sus procesos.

Una de ellas es un analizador de tendencias que permite identificar patrones visuales y referencias relevantes para las marcas antes de lanzar una campaña. Este tipo de herramienta ayuda a entender qué estilos, colores, categorías o códigos visuales están ganando peso, facilitando decisiones más rápidas y alineadas con el mercado.

La compañía también cuenta con una calculadora de ahorro que permite estimar cuánto puede reducir una marca sus costes de producción visual al incorporar IA en determinados procesos. Esta herramienta permite aterrizar el impacto de la tecnología en cifras concretas y facilita que los equipos de marketing, ecommerce y dirección puedan evaluar el retorno de inversión de forma más clara.

“Las rebajas son uno de los mejores ejemplos de cómo la moda necesita combinar velocidad, eficiencia y control de marca. El reto no es solo vender con descuento, sino reducir el coste de producir, adaptar y activar una campaña en todos los canales. La inteligencia artificial permite a las marcas trabajar con más información, más agilidad y más capacidad de medir el impacto real de sus decisiones”, señala Iván Rodríguez, CEO y cofundador de Modelia.

Para Modelia, esta evolución marca una nueva etapa en la que las marcas de moda no solo utilizarán IA para crear imágenes, sino también para planificar mejor, optimizar recursos y competir de forma más eficiente en un mercado cada vez más exigente.