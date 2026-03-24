MBFW Madrid se abre a la inteligencia artificial de la mano de Modelia

La industria de la moda continúa evolucionando hacia modelos más ágiles, digitales y creativos, en los que la imagen se ha convertido en una herramienta clave para construir marca y diferenciarse, especialmente para los diseñadores emergentes que buscan abrirse paso en el sector. En este contexto, la inteligencia artificial ha empezado a consolidarse como un nuevo lenguaje visual que acompaña a los creadores, potenciando su universo estético y ampliando las formas de narrar sus colecciones.

En este escenario, Modelia, startup español especializada en IA aplicada a la moda, dio un paso más al convertirse en content partner del EGO Showroom, el espacio dedicado a diseñadores emergentes dentro de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, celebrada los pasados días 20, 21 y 22 de marzo.

La fusión entre lo digital y lo físico para dar nueva visibilidad al talento emergente

Modelia transformó el EGO Showroom en un espacio donde tecnología y creatividad convivieron de forma natural. A través de su propuesta, la compañía desarrolló editoriales visuales con inteligencia artificial para los 20 diseñadores seleccionados, reinterpretando el look estrella de cada colección en clave de shooting editorial contemporáneo. El resultado fue una nueva manera de presentar cada marca, más visual, aspiracional y alineada con los códigos actuales de la industria.

Estas piezas se integraron en la experiencia del evento, proyectándose en pantallas dentro del showroom y acompañadas de soportes físicos en cada stand. La iniciativa buscó impulsar el talento emergente, acercando herramientas creativas avanzadas a diseñadores que están definiendo el futuro de la moda y ampliando su visibilidad en uno de los principales escaparates del sector en España.

Como cierre, el showroom acogió una entrega de premios que reconoció las propuestas más destacadas. El diseñador ganador obtuvo acceso a la plataforma de Modelia para desarrollar una campaña editorial completa, llevando su universo creativo a una nueva dimensión.

La inteligencia artificial ha llegado a las fashion weeks para quedarse

Con esta iniciativa, la inteligencia artificial se consolidó como una nueva capa creativa dentro de las fashion weeks, abriendo la puerta a formatos más inmersivos, accesibles y visualmente potentes.

“Estamos viendo cómo la tecnología deja de ser solo una herramienta para convertirse en un lenguaje creativo en sí mismo, capaz de amplificar el talento y abrir nuevas formas de expresión dentro de la moda”, señaló Inês Mestre, Chief Marketing Officer de Modelia.

Más allá de esta edición, todo apunta a que la IA no solo acompañará a la moda en sus grandes citas internacionales, sino que seguirá redefiniendo la manera en la que el talento emergente se presenta, se experimenta y conecta con el mundo.