El negro como clave del armario: Elisabetta Franchi actualiza los básicos imprescindibles

El negro nunca falla, pero esta temporada se transforma. En su propuesta Spring-Summer 2026, Elisabetta Franchi revisita los grandes básicos del armario femenino con una mirada contemporánea, donde la precisión del corte, la calidad de los tejidos y una elegancia sin excesos marcan la diferencia.

Lejos de ser simples comodines, las prendas en negro se consolidan como la base sobre la que construir estilismos versátiles, capaces de adaptarse con naturalidad tanto a contextos profesionales como a escenarios más sofisticados. La clave está en su capacidad para simplificar sin renunciar al estilo.

Entre las piezas protagonistas destaca la blazer estructurada, de silueta icónica, que juega con hombros definidos y cintura entallada para dibujar una figura poderosa y femenina. Un diseño pensado para acompañar desde la jornada laboral hasta un look de noche, reafirmando su papel como básico elevado.

Los pantalones de pinzas de tiro alto se suman a esta narrativa con una caída fluida que estiliza sin esfuerzo. Su diseño depurado permite combinaciones infinitas, desde propuestas más formales hasta estilismos relajados con un aire sofisticado.

El body de manga larga introduce una lectura más actual del esencial en negro. El cuello alto y las transparencias sutiles en las mangas aportan un contraste elegante que eleva cualquier conjunto sin perder funcionalidad.

Para ocasiones especiales, el vestido largo asimétrico redefine la elegancia clásica. Con una sola manga y delicados bordados, equilibra sobriedad y originalidad en una pieza pensada para destacar desde la discreción.

La colección incorpora también una chaqueta de napa con flecos que reinterpreta la cazadora de cuero tradicional, aportando movimiento y carácter, así como una falda larga de punto crepé que resume a la perfección la estética effortless: fluida, atemporal y favorecedora.

El conjunto se completa con una selección de accesorios en negro —zapatos de líneas limpias y bolsos estructurados— que refuerzan la coherencia del total look y subrayan la esencia de la firma: una elegancia funcional que trasciende tendencias.

En definitiva, una colección que confirma que el negro no solo es imprescindible, sino también infinitamente reinventable.