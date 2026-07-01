Vueling supera los 70.000 pasajeros en su avión del Tour de Francia

miércoles 01 de julio de 2026 , 09:00h

Como aerolínea oficial del Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026, Vueling estrenó el pasado 27 de marzo un avión vinilado con la imagen de la prueba ciclista. Desde entonces, el avión ha realizado cerca de 500 vuelos y ha trasladado a más de 70.000 pasajeros.

La aeronave, que presenta una ilustración dinámica de pelotones ciclistas en pleno esfuerzo, ha recorrido 57 destinos distintos, repartidos entre 13 países europeos además de Marruecos. Este Airbus A320 con los colores del Tour ya se ha convertido en un embajador aéreo internacional de la prueba ciclista, que este 4 de julio tomará la salida desde Barcelona en su 113ª edición.

Francia y, en especial, París constituyen pilares fundamentales para Vueling desde sus inicios en 2004, cuando la ruta Barcelona–París inauguró sus operaciones. Desde entonces hasta hoy, esta relación se ha reforzado de manera destacada. Como ejemplo, entre el 1 y 6 de julio (coincidiendo con el Grand Départ), Vueling dispondrá de una oferta de 20.000 asientos en la ruta Barcelona-París (Orly y Charles de Gaulle), con una media de 11 frecuencias diarias entre ambas ciudades.

Hoy en día, la aerolínea se ha consolidado como el líder en los flujos aéreos España-Francia, transportando a uno de cada tres pasajeros entre ambos países. Este dominio se hace aún más evidente en la conexión Barcelona–París, donde Vueling transporta a uno de cada dos viajeros, operando hasta 77 vuelos semanales que enlazan con su hub en el aeropuerto de Barcelona.

La relevancia de este mercado se refleja con fuerza en el aeropuerto de París-Orly, posicionado como la base internacional más importante de la compañía y donde ya se sitúa como el segundo operador con mayor oferta de asientos. La aerolínea consolida su presencia destacada en el mercado francés durante la temporada de verano 2026, ofreciendo un total de 23 rutas desde los aeropuertos de París-Orly y París-Charles de Gaulle.

Punto de encuentro en el Fan Park del Tour

A partir de este jueves 2 de julio, Vueling se suma al pulso ciclista que vivirá la ciudad de Barcelona. La compañía tendrá una presencia destacada en el Fan Park que se instalará en el paseo de Lluís Companys, a los pies del Arco del Triunfo. Se trata de un espacio gratuito y abierto a todo el mundo para disfrutar de la emoción del ciclismo, con todo tipo de actividades lúdicas y de entretenimiento. En este punto de encuentro, Vueling dinamizará un espacio interactivo donde, entre muchas cosas, se podrá pedalear para conseguir merchandising y otras sorpresas. Además de estas actividades, la aerolínea también ha lanzado un desafío en la aplicación Strava para la comunidad ciclista local, donde los usuarios que completen el reto optarán a experiencias exclusivas para el Grand Départ y l’Étape du Tour 2026.

Esta es la primera vez que Barcelona acogerá el inicio oficial de la prueba, consolidando a la ciudad y Catalunya como referentes internacionales en deporte. Además, Vueling participará también en las etapas de Barcelona, Tarragona y Granollers-Les Angles.