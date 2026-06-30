Experiencias que solo puedes disfrutar en Madrid

Hay experiencias que solo podrás disfrutar en Madrid. Las hay de tipo cultural, artístico y festivo, pero también proponemos otras que pertenecen al ámbito del deporte, la gastronomía, el flamenco y la Historia, porque en Madrid puedes llegar a hacer cosas que nunca soñarías en otra ciudad de Europa (ni del mundo). A continuación, enumeramos algunas sugerencias, pero hay más:

Acudir a uno de los autocines más grandes de Europa

Acudir a uno de los autocines más grandes de Europa

Tiene más de 25 000 metros cuadrados y está abierto en verano, para que puedas disfrutar, como si estuvieses en Estados Unidos, de una película bajo las estrellas. Ubicado en el distrito de Chamartín-Fuencarral, el Autocine Madrid se abrió en febrero de 2017 con la proyección del musical Grease en una pantalla de 250 metros cuadrados. El recinto tiene capacidad para albergar 350 vehículos y también tiene una zona de butacas para 200 personas más. Además, dispone de una terraza y gastronetas para degustar palomitas, perritos calientes, hamburguesas o pizzas.

Tomarse un café donde antes lo hicieron García Lorca y Orson Welles​

Es uno de los cafés literarios con más solera de Madrid. Hablamos del Café Gijón (que en 2026 reabrió sus puertas de la mano del Grupo Capuccino) por cuyas mesas de mármol han desfilado, desde su nacimiento en el paseo de Recoletos, los grandes nombres de la novela y la poesía recientes, desde Benito Pérez Galdós, Ramón y Cajal y Valle-Inclán hasta García Lorca, Agustín de Foxá, Fernando Fernán Gómez o Francisco Umbral, sin olvidar figuras internacionales como las de Truman Capote u Orson Welles. También cabe destacar el bar del The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid donde solían reunirse personalidades como Hemingway, Lorca, Dalí o Buñuel.

Comer (o cenar) en el restaurante más antiguo del mundo

El restaurante Sobrino de Botín presume de ser el establecimiento gastronómico más antiguo del mundo

El restaurante Sobrino de Botín presume (y está confirmado) de ser el establecimiento gastronómico más antiguo del mundo. Tiene 300 años de historia y una carta para relamerse los dedos.

Situado a un paso de la Plaza Mayor, el local tiene una merecida fama gracias a su larga historia y a sus magníficos asados, especialmente el cochinillo, aunque el cordero y las almejas Botín se merecen también un “ole”. Lo más granado de la sociedad española (e internacional) ha pasado por aquí.

Realizar un Tour por el Bernabéu y contemplar las Copas de Europa del Real Madrid

Sólo hay que dirigirse al Estadio Bernabéu para contemplar las 15 Copas de Europa conseguidas por el Real Madrid en el conocido como “Tour Bernabéu”.

Este recorrido integra los trofeos ganados por el Mejor Club del siglo XX incluyendo la decimoquinta Champions League y la exhibición de nuevas zonas con material audiovisual para dar a conocer a los jugadores más relevantes del primer equipo, sección baloncesto y femenino.

La última planta del Museo permite también observar la vista panorámica del terreno de juego y el skyline de la ciudad de Madrid, disfrutar del espacio “Ludoteca madridista” y recordar a las figuras más icónicas de la historia del Club.

Comer gallinejas y entresijos en Lavapiés o Embajadores

No hay término medio. O producen pasión o rechazo. Se trata de los famosos entresijos y gallinejas, platos de carne extraída de la parte más profunda del cordero lechal cocinadas en su propio sebo. Son viandas muy sabrosas y típicas de la cocina popular madrileña que, en sus orígenes, se vendían en la calle y en las verbenas. En la zona de Embajadores y Lavapiés, hay varios restaurantes que sirven esta suculenta cocina. Se venden por unidades o en raciones.

Visitar la plaza de toros más importante del mundo

No es la más grande en tamaño, pero sí está considerada la primera plaza en importancia a nivel mundial. Fue construida, en el barrio de la Guindalera, por el arquitecto José Espelius y decorada por Muñoz Monasterio para un aforo de casi 24.000 espectadores. La Plaza de toros Monumental de Las Ventas ha acogido las faenas de todas las grandes figuras del toreo y cuenta con un Museo Taurino que está abierto todos los días del año de 10:00 a 18:00 h.

Descubrir los búnkeres de la Guerra Civil en el Parque del Oeste

Son los restos materiales de la mayor tragedia que ha vivido la ciudad en toda su historia: la Guerra Civil. De los 20 búnkeres que hubo durante la contienda, sólo han sobrevivido tres y se pueden ver, impasibles, en el emblemático Parque del Oeste. Impresiona contemplar su claustrofóbico aspecto.

Visitar un museo dedicado a un ratón

Como lo oyes. Hay un museo dedicado al Ratoncito Pérez, un personaje infantil que nació en el siglo XIX de la mano del padre Luis Coloma, al que le encargaron escribir un cuento para el pequeño Alfonso XIII cuando se le cayó un diente de leche a los 8 años de edad. De este modo nació este ratoncito que visita a los niños (sin dejarse ver) y les deja un regalo en lugar de cada diente que pierden.

Una casita-museo llena de magia donde se narra la historia y la tradición del ratón más famoso del mundo. Por si alguien no lo sabe, es madrileño y vive con su familia en una gran caja de galletas en la calle del Arenal, junto a la Puerta del Sol. Una placa del Ayuntamiento de Madrid así lo corrobora. En el museo se pueden contemplar el despacho del ratoncito, un mapamundi con los lugares donde trabaja y, sobre todo, muchos dientes, algunos de personajes ilustres.

Probar el licor de madroño

El madroño es, más que un árbol, un emblema madrileño. No en vano el símbolo de la capital es un oso y un madroño

El madroño es, más que un árbol, un emblema madrileño. No en vano el símbolo de la capital es un oso y un madroño. Pues bien, con el fruto rojo de este árbol se elabora un delicioso licor que se puede degustar o adquirir en algunos establecimientos de la Villa y Corte. Durante un tiempo, se prohibió la producción y venta del mismo, porque el madroño estuvo en peligro de extinción por la sobreexplotación de sus frutos. Un problema ya resuelto, afortunadamente, gracias a años de protección y replantación de la especie.

Pasear por una estación fantasma

La red de Metro de Madrid esconde la antigua estación de Chamberí reconvertida en el museo Andén 0 compuesto por la Nave de Motores de Pacífico y el Antiguo vestíbulo de la Estación de Pacífico. Un proyecto para dar a conocer mejor el suburbano y la estación de Chamberí, cerrada desde 1966 y diseñada por Antonio Palacios, donde ahora se pueden volver a contemplar los acabados brillantes, coloristas y luminosos tal y como eran.

Y si tienes suerte podrás ver alguno de los fantasmas que por allí se mueven…

Visitar un templo egipcio sin salir de España

Madrid da la posibilidad de poder visitar un auténtico templo egipcio sin necesidad de viajar fuera de España, como es el caso del Templo de Debod. Localizado cerca de la Plaza de España, se encuentra abierto al público de manera gratuita.

Realizar escalada en un gran rocódromo

La ciudad cuenta con Sharma Climbing Madrid, considerado el rocódromo más grande de España. Un gran centro de escalada en el distrito de San Blas que dispone de cerca de 4000 m2 de muros escalables y muros de hasta 19 metros de altura.

Recorrer el Paisaje de la Luz. Paseo del Prado y Buen Retiro

La ciudad de Madrid forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que recoge los sitios que tienen un valor universal excepcional. El Paseo del Prado y el Buen Retiro entran en la categoría de Paisaje de las Artes y las Ciencias, y es que el Paseo del Prado es el primero de los paseos arbolados urbanos europeos

Visita el tablao considerado el más antiguo del mundo

El mítico tablao flamenco Villa Rosa (ahora denominado Tablao Flamenco 1911) es considerado como el tablao más antiguo del mundo

El mítico tablao flamenco Villa Rosa (ahora denominado Tablao Flamenco 1911) es considerado como el tablao más antiguo del mundo. Situado en un local centenario de la Plaza de Santa Ana, sus orígenes se remontan a 1911, y en los años 20 se transformó en el local más popular convirtiéndose en el templo del flamenco en Madrid.

Pero también destaca el famoso tablao flamenco Corral de la Morería, abierto en 1956, que alberga el Corral de la Morería Restaurante Gastronómico que ostenta una estrella de la Guía Michelin desde 2019 y tres Soles Repsol, otorgados en 2023.

El Barrio de las Letras alberga el emblemático tablao Cardamomo con una trayectoria de 30 años que en 2026 se ha convertido en el primer tablao flamenco 100% inclusivo del mundo. Su objetivo es derribar las barreras sensoriales y devolver el flamenco a todos los sentidos.

Disfrutar de la mayor oferta de musicales en español

Porque Madrid es la gran capital del musical en español.

Disfruta estos días de El tiempo entre costuras; El Rey León; Los miserables; Wicked, el musical; Cenicienta… entre otros…

Consulta la cartelera, ¡tienes donde elegir!

Sentirte el protagonista de una de las películas de Almodóvar

En Madrid es posible pasear por los escenarios de muchas de las películas del famoso director Pedro Almodóvar, Hijo Adoptivo de la ciudad de Madrid, ganador de dos premios Óscar, de multitud de Premios Goya y del León de Oro del Festival de Venecia 2024.

Y PARA TERMINAR…

Cenar en el restaurante DiverXO, del considerado el mejor chef del mundo 2021, 2022 y 2023

La ciudad cuenta con el privilegio de tener un restaurante galardonado con tres estrellas Michelin (revalidadas edición tras edición): DiverXO. Un local liderado por el joven chef Dabiz Muñoz que ha sido elegido el mejor chef del mundo por la lista The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023.

Y lo dicho, estas cosas son solo algunas de las que se pueden hacer o vivir en Madrid, pero hay más porque Madrid es una ciudad de ciudades…