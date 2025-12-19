publicidad
Vueling anuncia 13 nuevas rutas para el verano en España
Vueling anuncia 13 nuevas rutas para el verano en España

viernes 19 de diciembre de 2025, 09:00h

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, amplía su programación de verano 2026 con 13 nuevas rutas y la extensión de 6 conexiones de invierno desde distintos aeropuertos de España, reforzando la conectividad nacional e internacional.

Entre las novedades se encuentran las conexiones internacionales desde Barcelona a Nador y Fez (Marruecos), ambas ya disponibles en la web de la aerolínea. La ruta a Nador permitirá volar al destino durante todo el verano, aumentando su oferta de vuelos en julio y agosto. Por su parte, la nueva conexión con Fez facilitará el acceso a una de las ciudades históricas más emblemáticas de Marruecos, ampliando la red de Vueling en el país con un total de 5 destinos en verano.

A estas novedades se suman también las extensiones de cuatro rutas de invierno desde Barcelona, que estarán por primera vez disponibles durante toda la temporada de verano: Agadir (Marruecos), Estrasburgo (Francia), Liubliana (Eslovenia) y Valladolid.

Vueling también amplía su red de conexiones desde Santiago, donde incorporará un avión adicional el próximo verano y estrenará una ruta internacional a Marrakech y las nacionales a Jerez e Ibiza. Además, la conexión entre Santiago y Zúrich se alargará durante toda la temporada de verano.

Desde Alicante, la aerolínea estrenará las rutas a Tánger (Marruecos) y a Constantina (Argelia). Asimismo, Vueling extenderá también durante todo el verano la conexión Alicante-Santander.

Bilbao, la base de Vueling con mayor número de aviones basados en España después de Barcelona, sumará también nuevas rutas a Edimburgo (Escocia) y Split (Croacia). Además, desde Palma de Mallorca se estrenarán el próximo verano las rutas internacionales a Bruselas (Bélgica) y Zúrich (Suiza), y se sumarán a la oferta de destinos internacionales Londres-Heathrow, desde Sevilla; y París-Orly, desde Santander.

Según Jordi Pla, director de Red y Estrategia de Vueling, “estas nuevas rutas refuerzan nuestro compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales. Además, consolidamos nuestra conectividad con el norte de África, un corredor estratégico para Vueling, sumando nuevos destinos y fortaleciendo los ya existentes”.

