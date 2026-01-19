Vueling, única aerolínea europea reconocida como Top Employer por tercer año consecutivo

lunes 19 de enero de 2026 , 08:15h

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha sido reconocida con el sello Top Employer 2026 por tercer año consecutivo, consolidando su posición como referente en la gestión de personas en el sector aéreo. Con este reconocimiento, Vueling se mantiene como la única aerolínea europea de pasajeros en obtener esta certificación durante tres años consecutivos.

Este nuevo hito pone de relieve la consistencia y evolución del modelo de personas de Vueling, que ha logrado mejorar de forma progresiva su desempeño en el proceso de certificación del Top Employers Institute. En 2026, la compañía ha alcanzado una puntuación de 87,32, superando de nuevo la media del mercado y mejorando los resultados obtenidos en 2025 (85,99) y 2024 (78,27).

En la edición 2026, Vueling ha destacado especialmente en las áreas de Impulso y Cohesión, que reconocen la solidez de la estrategia de personas y su alineación con la estrategia de la compañía, así como el grado de colaboración interna, inclusión, comunicación, ética e igualdad de oportunidades. Estos resultados reflejan el impacto positivo de la Transformación Cultural y de las nuevas iniciativas desplegadas en staff y tripulaciones, recogidas dentro del modelo de personas de la compañía.

“Ser Top Employer por tercer año consecutivo confirma que estamos construyendo un modelo de personas sólido, coherente y sostenible en el tiempo. Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino una muestra del camino que estamos recorriendo para ofrecer a nuestros equipos un espacio en el que crecer, sentirse escuchados y desarrollar todo su potencial”, afirma Fernando Cuadra, director de Personas de Vueling.

Una evolución sostenida basada en cultura, talento y liderazgo

Durante 2025, Vueling ha seguido reforzando su propuesta de valor al empleado con avances significativos en ámbitos clave como la atracción de talento, el engagement, el liderazgo y el desarrollo profesional.

En atracción de talento, la compañía ha puesto el foco en fortalecer su marca empleadora y en consolidar procesos de selección más cualitativos, inclusivos y basados en valores. Además, la experiencia de los managers encargados de buscar talento ha mejorado de forma notable, con un incremento del NPS de 11 puntos hasta alcanzar un 82.

En términos de engagement, Vueling ha implantado una experiencia digital durante el proceso de incorporación personalizada por colectivos, facilitando una integración más consistente y alineada con la cultura corporativa. Además, este año hemos incorporado un nuevo canal de comunicación interno para estar más conectados con todas las personas que forman parte de la compañía.

El liderazgo inclusivo y basado en valores sigue siendo uno de los pilares de la compañía. El Programa de Liderazgo se ha ampliado a managers de staff, jefes de bases y nuevos managers de tripulaciones, incluyendo a 96 comandantes y más de 100 promociones en tripulantes de cabina. En total, más de 330 managers han participado en estas iniciativas en 2025, generando más de 5.000 horas de formación y más de 2.000 horas de coaching individual.

En desarrollo y resultados, Vueling ha ampliado y mejorado su oferta formativa, combinando formación online y presencial para llegar a todos los colectivos. La evolución del modelo de desarrollo incorpora nuevas herramientas, objetivos de desarrollo competencial y procesos de valoración continua, logrando que más del 60% de la plantilla realice revisiones intermedias para poder marcar objetivos de evolución competencial.

Asimismo, la compañía ha ampliado la identificación de talento clave y alto potencial, profundizando un nivel más en la organización y reforzando el acompañamiento a empleados, managers y equipos de Recursos Humanos.

Estos avances refuerzan un modelo de personas que mira al futuro y que seguirá evolucionando en 2026, con nuevos programas en ámbitos como carrera profesional, reconocimiento, proceso de incorporación y salida.

“La compañía destaca por su capacidad de evolucionar, innovar y alinear su estrategia de personas con los retos y con las últimas tendencias del mundo del trabajo”, afirma Massimo Begelle, Regional Manager Italia, España y Europa del Este de Top Employer.

Vueling se suma así a las más de 2.400 compañías certificadas como Top Employer en 125 países, que destacan por ofrecer entornos de trabajo de calidad y por situar a las personas en el centro de su estrategia empresarial.

La certificación se basa en los resultados del HR Best Practices Survey del Top Employers Institute, que evalúa seis grandes áreas de recursos humanos y 20 ámbitos clave, entre ellos la estrategia de personas, la organización del trabajo, el talento, el aprendizaje, el bienestar, la diversidad, la inclusión y la cultura corporativa.