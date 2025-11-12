Vueling ofrece vuelos hasta el 17 de noviembre desde 16 euros con motivo del Día del Soltero

miércoles 12 de noviembre de 2025 , 09:15h

El 11 de noviembre no es solo una fecha para celebrar el orgullo de ser soltero: es el momento perfecto para darte ese capricho que llevas tiempo posponiendo. Este Singles’ Day, Vueling invita a todos los viajeros a disfrutar de un “solo-trip” o incluso abrir la puerta y conocer un nuevo “crush” en tu próximo destino desde 16 € por trayecto, o 2.675 Avios.

La promoción estará disponible hasta el 17 de noviembre en la web y app de Vueling, para volar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas. Una oportunidad perfecta para planear un viaje de invierno, despedir el año por todo lo alto o empezar 2026 descubriendo nuevos horizontes.

Viajar solo, la nueva forma de reconectar

Según la encuesta sobre la Felicidad realizada por Vueling a 2.500 españoles, el 81 % desea vivir nuevas experiencias y salir de su zona de confort. No resulta sorprendente que, por ello, cada vez más personas elijan viajar en solitario, buscando desconectar, conocerse mejor y vivir experiencias auténticas. Entre los destinos más populares por los encuestados, destacan aquellos que ofrecen cultura, inspiración y libertad, preferidos por el 59,2 % de los viajeros que viajan solos. Estos incluyen:

Londres: Caminar junto al Támesis al amanecer, descubrir un vinilo olvidado en un mercadillo de Camden o tomarte un café mientras llueve en Notting Hill no son simples planes, son fragmentos de una ciudad que se vive con todos los sentidos.

Vueling conecta Londres con Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, Sevilla, Valencia, Santiago y Oviedo.

París: Dicen que París es la ciudad del amor, pero pocos hablan del amor propio que allí se descubre. Caminar solo por sus calles no es estar solo: es acompañarte mejor. Es mirar los escaparates del Marais sin prisa, sentarte frente al Sena con un libro, o dejar que el aroma de una baguette recién hecha te guíe.

Vueling ofrece conexiones con la capital francesa desde Barcelona, Gran Canaria, Málaga, Alicante, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Oviedo, Palma de Mallorca, Santiago, Sevilla, Tenerife y Valencia.

Ámsterdam: Perderse por Ámsterdam es una forma de encontrarse. En un café junto al agua, en un museo donde el color de Van Gogh te sacude sin previo aviso, o en una calle estrecha donde el aroma a pan recién horneado te hace olvidar la hora. Ámsterdam no te pide plan, solo presencia.

Vueling conecta Ámsterdam con Barcelona, Málaga, Alicante, Oviedo y Valencia.

Santiago de Compostela: Entre el sonido de las campanas y las calles empedradas, Santiago de Compostela invita a bajar el ritmo. Aquí, cada paso resuena distinto: pasear por su casco antiguo, dejarse envolver por el aroma a piedra húmeda o mirar el cielo desde la Praza do Obradoiro es reconectar con lo esencial.

Vueling ofrece vuelos a Santiago desde Barcelona, Lanzarote, Málaga, Alicante, Fuerteventura, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla y Tenerife.

Lanzarote: Esta isla late con una energía que no se parece a ninguna otra. Sus playas infinitas y su silencio sereno invitan a detener el tiempo. Caminar entre arenas negras, ver caer el sol sobre los Jameos del Agua o perderse por La Geria es descubrir una belleza que nace del contraste y la calma.

La aerolínea conecta Lanzarote con Barcelona, Málaga, Bilbao, Santiago y Sevilla.