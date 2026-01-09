Vueling estrena la conexión con La Rioja a partir del 27 de marzo

viernes 09 de enero de 2026 , 08:45h

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha puesto ya a la venta los billetes de la nueva ruta entre Barcelona y Logroño, disponible para volar a partir del 27 de marzo de 2026.

La nueva conexión contará con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y sábados; y durante los meses de julio y agosto, los vuelos estarán disponibles los martes, jueves y sábados, adaptándose a la demanda estival y reforzando la conectividad con uno de los principales destinos enoturísticos del país.

La ruta Barcelona–Logroño se incorpora a las nuevas conexiones internacionales ya anunciadas por Vueling para el verano de 2026 desde Barcelona a Nador y Fez (Marruecos). Asimismo, la aerolínea ha ampliado a la temporada de verano algunas de sus rutas inauguradas en invierno como Valladolid, Estrasburgo (Francia), Agadir (Marruecos) y Liubliana (Eslovenia).

La programación de verano 2026 de Vueling incluye el lanzamiento de 13 nuevas rutas en el conjunto de su red, además de la extensión de seis conexiones estrenadas en la temporada de invierno desde distintos aeropuertos de España.