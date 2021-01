Kingston presenta los productos de la serie Workflow

Kingston Digital Europe Co LLP, una división de Kingston Technology Company Inc., el líder mundial independiente de productos de memoria y soluciones tecnológicas, ha presentado hoy Workflow Station, una estación de trabajo pensada para los creadores de contenidos que incorpora lectores de tarjetas y conexiones USB para mejorar el flujo de trabajo de la posproducción.

La combinación de la Workflow Station y los lectores de Kingston permiten crear y personalizar la configuración de descarga de archivos para que se ajuste a sus necesidades, permitiéndoles transferir vídeo, fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez1. Ya sea en un rodaje de 4K/8K multicámara, con equipos de audio portátiles o filmando B-Roll con drones y cámaras GoPro, con la estación Workflow Station se pueden conectar simultáneamente el miniHub USB ylos lectores SD o microSD que el rodaje requiera para transferir las secuencias con rapidez. Estos productos también pueden utilizarse de forma autónoma conectándose a un ordenador portátil a través de un cable USB-C®, de forma que l usuario puede apoyarse sobre la marcha en el que necesite en ese momento: ya sea grabando en exteriores o trabajando en su propia oficina, Kingston is With You.

"La versatilidad de la Workflow Station y sus lectores nos son las únicas ventajas para los creadores de contenidos, también podrán beneficiarse de la velocidad de transferencia USB 3.2, que junto con las tarjetas de memoria de alto rendimiento y las memorias USB de Kingston, permiten una postproducción más rápido que nunca", explica Tiago Gomes, BM Flash Manager de Kingston.

Características y especificaciones técnicas del Workflow Station y los lectores:

Descarga de archivos más rápida1: Transfiere video, fotos y audio de múltiples fuentes a la vez.

Sistema de flujo de trabajo flexible1: permite utilizar sólo el hub y los lectores que se ajusten a tus necesidades.

Versatilidad portátil: permite utilizar los lectores de tarjetas en movimiento a través de su USB-C incluido.

Rendimiento increíble: Los productos del Workflow Station soportan velocidades USB 3.2 que le permiten editar más rápido.