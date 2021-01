Siete atracciones españolas compiten en los Remarkable Venue Awards de Tiqets

martes 12 de enero de 2021 , 13:11h

Los 42 ganadores regionales de los premios Remarkable Venue Awards 2020, organizados por Tiqets, la plataforma de venta de entradas en línea para museos y atracciones, se enfrentarán para ganar un título mundial de Best of en su categoría, en una selección que se basará en los votos emitidos por los consumidores. Siete atracciones españolas se encuentran entre los candidatos a hacerse con el premio global en diferentes categorías, como la Sagrada Familia, el Camp Nou o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Hasta el 20 de enero, personas de todo el mundo pueden votar por sus lugares favoritos para tener la oportunidad de ganar un año de entradas gratuitas en museos y atracciones, así como para darle a su museo o atracción favorita la oportunidad de ganar un paquete promocional de 10.000 euros para recuperarse con fuerza en 2021!

Nominados por categoría:

Los nominados son los lugares mejor evaluados de su categoría en su región según las calificaciones de reseñas de visitantes de Tiqets.com en 2020. Sin embargo, para las categorías de lugar más innovador y mejor joya oculta, los nominados fueron elegidos entre más de 70 solicitudes de lugares por un jurado compuesto por expertos de la industria del turismo de todo el mundo.

Lugar más destacado 2020:

Destilería Jameson Bow St. (Irlanda)

MoMA (Estados Unidos)

Sagrada Familia (España)

Efteling (Holanda)

Musée du quai Branly - Jacques Chirac (Francia)

Acquario di Genova (Italia)

Mejor museo 2020:

Glasnevin Cemetery Museum (Irlanda)

USS Midway Museum (Estados Unidos)

Casa-Museu Salvador Dalí (España)

Museo Van Gogh (Holanda)

Musée des Confluences (Francia)

Collezione Peggy Guggenheim (Italia)

Mejor atracción 2020:

Tour por el estadio Stamford Bridge (Reino Unido)

Acuario del Pacífico (Estados Unidos)

Camp Nou (España)

IDEAL Centre d'Arts Digitals (España)

Johan Cruijff Arena (Holanda)

Puy du Fou (Francia)

Parco Giardino Sigurtà (Italia)

Mejor hito arquitectónico 2020:

Catedral de San Pablo (Reino Unido)

The LINQ High Roller (Estados Unidos)

Casa Vicens (España)

Skyview de Pier (Holanda)

Château Royal d'Amboise (Francia)

Palazzo Ducale (Italia)

Mejor experiencia de visita 2020:

Museo del whisky irlandés (Irlanda)

Atracción del museo Titanic (Estados Unidos)

Albaola, la Factoría Marítima Vasca (España)

Ripley’s Believe it Or Not (Holanda)



Dalí Paris (Francia)



Catacombe di San Gennaro (Italia)

Lugar más innovador 2020:

Sherlock: The Official Live Game (Reino Unido)

The Mob Museum (Estados Unidos)

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (España)

Rijksmuseum Muiderslot (Holanda)

Crazy Horse Paris (Francia)

Circo Maximo Experience (Italia)

Mejor joya escondida 2020:

Forth Boat Tours (Reino Unido)

ARTECHOUSE (Estados Unidos)

Museo Chillida Leku (España)

Youseum (Holanda)

París Musées: Musée de la vie romantique (Francia)

Parco Archeologico di Rudiae (Italia)

Los ganadores del concurso Best of the Best recibirán un paquete promocional de Tiqets por valor de 10.000 €. El premio incluye una guía y un vídeo personalizado del lugar, así como una promoción dedicada a la audiencia de Tiqets, que cuenta con 12 millones de compradores de entradas.