Nace el primer museo en una cuenta de Instagram con los inventos ‘Made in Spain’

lunes 25 de enero de 2021 , 10:16h

En línea con las nuevas tendencias surgidas en la era de la pandemia, el Museo del Confort by Nuevo Citroën C4 abre sus puertas en todas nuestras pantallas como el ‘primer museo en una cuenta de Instagram’, @museodelconfort. Esta innovadora galería virtual, que también responde al nuevo paradigma impuesto por el virus en el que el bienestar y la comodidad han cobrado más importancia que nunca, muestra cerca de 50 inventos españoles que destacan por su diseño y confort como nunca antes los habías visto. Esta colección única recopila ingenios que forman parte de nuestra vida, que incluso utilizamos en nuestro día a día, y que, a pesar de su familiaridad, no solemos identificar como ‘Made in Spain’ (como el Nuevo Citroën C4, que se fabrica íntegramente y para todo el mundo en Madrid).

Para Paula Bartolomé, Directora de Comunicación de Citroën, ”el Museo del Confort by Nuevo Citroën C4 refleja el ADN de Citroën, marcado desde sus inicios por la creatividad, el ingenio y el diseño.” A lo que añade, “somos de nuevo pionerxs creando el primer museo en una cuenta de Instagram y nos unimos a las nuevas tendencias en un formato digital que va a sorprender y que es asequible para todxs”.

Según Eduardo García Nieto, Director de Marketing de Citroën, “nuestro Nuevo Citroën C4 se une a la gran lista de creaciones Made in Spain que forman parte de la historia y que han revolucionado nuestras vidas, proporcionando confort y bienestar. Con el Nuevo C4 la marca reinventa la berlina compacta que responde a las expectativas del segmento con toda la identidad Citroën”, señala García Nieto.

Cuatro salas que ya puedes visitar: Confort, Tecnología, Electricidad y Diseño

Desde la pantalla de nuestros dipositivos electrónicos podemos visitar ya, a través de la cuenta de Instagram @museoconfort, este original museo que ha contado con el asesoramiento de Juli Capella, reconocido arquitecto español especializado en diseño. El museo se ha dividido en cuatro salas. Capella invita a todos a entrar en esta exhibición, ”si quieres pasarlo bien y divertirte porque no solo es un parque de atracciones, sino también un reto de conocimiento y cultura” a lo que añade, “van a descubrir inventos que les van a sorprender y que no conocían su origen Made in Spain”.

En la primera de las salas, dedicada a esos inventos que han conseguido hacer nuestra vida más cómoda, figuran genialidades como la jeringuilla desechable, creada en 1970 por Manuel Jalón, también artífice de la fregona y uno de los inventores españoles que más ha contribuido a la evolución de nuestro país como una de las cunas del ingenio; el abrelatas de José Valle Armesto (1906); la minipimer de Gabriel Lluelles (1960), la primera batidora manual proyectada y un utensilio imprescindible para hacer nuestras sesiones de cocina más cómodas; el genial y sencillo chupachups de Enric Bernat (1959); y el milenario abanico, creado en China pero perfeccionado con un mecanismo plegable en España antes de su popularización en toda Europa, entre otros muchos.

En la segunda sala, centrada en el diseño, figuran ideas brillantes como el futbolín, creado en 1937 por Alexandre Campos (alias Alejandro Finisterre), la forma más cómoda y divertida de llevar la emoción de la competición futbolística al salón de casa; el popular interruptor Simon, creado en 1916 por Arturo Simón Vibet, fundador de lo que hoy es un grupo empresarial con presencia en más de 90 países; la imprescindible grapadora de José Enrique Aranzábal y Juan Solozábal (1930); y la carabela de Enrique el Navegante (S. XV), con la que los intrépidos exploradores renacentistas consiguieron recorrer el mundo, entre otros.

La tercera sala virtual, dedicada a la tecnología española que más ha contribuido a mejorar la vida en este planeta (e incluso más allá), incluye inventos como el traje de astronauta creado en 1935 por Emilio Herrero, un primer prototipo del atuendo que más tarde perfeccionaron los soviéticos para protegerse en sus primeros paseos orbitales; el célebre submarino de Narciso Monturiol (1859); el no menos conocido autogiro de Juan de la Cierva (1923); y el laringoscopio de Manuel García (1855), entre otros éxitos tecnológicos.

En la cuarta y última sala, con la electricidad como protagonista, figuran inventos ‘Made in Spain’ como el teleférico de 1887 de Leonardo Torres Quevedo, el Da Vinci español, que se ha extendido por el mundo como la forma más cómoda de superar desniveles, y su pionero puntero láser, que desde 1930 nos hace la vida más sencilla al alargar nuestro índice hasta donde alcanza la vista; el popular Talgo de Alejandro Goicoechea (1941); y la máquina de rayos portátil del manchego Mónico Sánchez (1909), un avance decisivo para conseguir diagnósticos rápidos incluso en el campo de batalla, entre una amplia selección de ingenios electromecánicos.

Actividades programadas: visitas virtuales, charlas de tendencias y un concurso para jóvenes diseñadorxs

Además, el Museo del Confort by Nuevo Citroën C4 también pondrá en la palma de nuestra mano diversas actividades programadas, como visitas guiadas y charlas sobre tendencias en diseño. Con estas propuestas, el museo pretende ofrecer un lugar de encuentro virtual en el que se puedan entablar vivos debates y acceder a la opinión de expertxs de la talla de Marisa Santamaría, investigadora, docente y divulgadora de tendencias globales del diseño, que en su primera colaboración, titulada ‘Nuevas carreteras y corrientes del futuro. Las tendencias en movimiento, los movimientos de las tendencias’, analizará los nuevos desafíos y destinos del diseño como foco principal de la evolución de la vida del ser humano en los diferentes ecosistemas y entornos actuales.

Para incidir aún más en su voluntad abierta, el museo también ha previsto la celebración de un concurso dirigido a jóvenes diseñadorxs, que deberán centrarse en crear un producto capaz de hacernos a todxs la vida más confortable, del que próximamente ofrecerá más detalles.