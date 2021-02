El pastelero Christian Escribà y el creativo Pep Torres, lanzan una tarta que nos ayuda a reír

jueves 18 de febrero de 2021 , 10:23h

Fracasos profesionales, fiascos sentimentales y batacazos varios. A veces la vida no es dulce, pero hay que aprender relativizar y tomarse las cosas con mucho humor. No queda otra. Con esta envidiable filosofía, el carismático pastelero y «creador de emociones» Christian Escribà (al frente de las Pastelerías Escribà, en Barcelona) y el polifacético Pep Torres (consultor creativo, inventor y conferenciante, entre otras muchas cosas) han creado The Miscake, la primera tarta para celebrar las cosas que salen mal.

The Miscake –juego de palabras que cruza mistake y cake, error y tarta, en inglés– es perfecta para desdramatizar y reírse de uno mismo. Viene incluso con un ritual: hay que introducir los palillos en el pastel mientras se explica la desgracia en cuestión, leer un conjuro mágico –«Cuando esta tarta sea comida, todo el drama desaparecerá, porque ningún drama en esta vida una sola lágrima derramará»– y extraer con cuidado el lío dorado (chocolate al 70 %) que corona la tarta y que simboliza nuestra propia maraña existencial. Está recubierta de chocolate negro y, por dentro, tiene un pastel de bizcocho de chocolate, mousse de chocolate y un cremoso corazón de fruta de la pasión. El tamaño normal ayuda a sobrellevar las grandes tragedias, pero también hay una versión para minimiserias.

UNA RED MUNDIAL DE PASTELEROS MISCAKERS

The Miscake solo se vende online, en modo click & collect: se abona a través de su propia página web, www.themiscake.com, en la que se selecciona el establecimiento de recogida que mejor le venga al cliente. Se elabora en una sola pastelería en cada ciudad del mundo, seleccionada por Escribà en reconocimiento del buen hacer del repostero, que funciona como embajador en exclusiva. La receta y los ingredientes son siempre los mismos –solo se emplea chocolate de Barry Callebaut, marca líder de origen belga–, así como la caja en la que viene empaquetada, de cuidado diseño e interior dorado como los palillos que se proporcionan para el ‘ritual’.

Por el momento, la comunidad de miscakers capitaneada por Christian Escribà –con dos puntos de venta en Barcelona: Gran Via de les Corts Catalanes, 546; Rambla de les Flors, 83– cuenta con establecimientos seleccionados donde se puede recoger The Miscake como Pastelerías Mallorca (en Madrid), Rocambolesc (de Jordi Roca, en Girona) y Adriana Cabot (en Arteixo, A Coruña). En breve también estará disponible en Masquepostres (dirigido por Manu Jara, en Sevilla), Pastelería Llopis (de Alberto Ochera, en Alzira, Valencia), Confitería Poy (en Reus), La Paca (en Huesca), Es Forn (en Es Pla de Natesa, Mallorca), Pastelería Don Manuel (en Bilbao) y fuera de España se podrá comprar en Çuina Bakery (el nuevo espacio de Xano Saguer, ex Espaisucre, en México DF) y también en Sudáfrica.

VISIÓN PESIMISTA, ACTITUD OPTIMISTA

Los artífices del proyecto –que arranca una sonrisa a quien lo conoce– son un torrente de energía, positivismo, ironía y sentido del humor. Christian Escribà, pastelero, escritor y conferenciante, dirige la Pastelería Escribà, un local de repostería histórico de la ciudad de Barcelona cuya historia se remonta a 1906, cuando Mateu Serra i Capell abrió el Forn Serra. Pertenece a la cuarta generación de la familia Escribà y tiene como objetivo, más allá de preparar pasteles, ilusionar, sorprender y crear momentos irrepetibles. El otro 50 % de The Miscake es Pep Torres, emprendedor, escritor, creativo y fundador del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona (miba). Fue reconocido por la revista Time como uno de los mejores inventores de 2009.

¿ES TU DRAMA EL MÁS DRAMÁTICO?

Para saber que no estamos solos frente a la adversidad, los clientes de The Miscake podrán compartir los «casos de no éxito» en la página www.themiscake.com. Entre todos los que se reciban, un jurado de miscakers elegirá cada mes la metedura de pata más gloriosa y dará a conocer el resultado en la web y en sus redes sociales.