¿Qué piden las mujeres a los viajes este 2021?

Las mujeres de todo el mundo quieren volver a viajar de nuevo una vez que sea seguro hacerlo. Una investigación reciente de Booking.com revela que después de pasar un tiempo prolongado en casa, el 69 %* de las mujeres españolas se ha comprometido a no dar por sentado los viajes. De hecho, un 55 %* de mujeres españolas ha revelado que las recientes restricciones de viaje sólo han creado un mayor deseo de ver más del mundo cuando sea posible volver a viajar.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Booking.com ha escogido una selección de destinos alrededor del mundo que responden a las diferentes pasiones de las diferentes generaciones de mujeres. Así que, sea lo que sea lo que ellas busquen a la hora de viajar, estos destinos prometen ofrecer experiencias de viaje enriquecedoras cuando sea seguro hacerlo.

A la aventura

Para 1 de cada 8 mujeres españolas que dijeron que planean hacer un viaje de aventura, el próximo año, un viaje a Argentina es el destino perfecto para quienes buscan emociones fuertes. Desde montañismo, caminatas por glaciares hasta rafting, Argentina es un gran destino para crear recuerdos emocionantes. Además, conocida por sus ricas regiones vinícolas, una estadía en un alojamiento en bodega consolida a Argentina como un destino integral, con algo para que cualquier mujer disfrute.

Donde alojarse, Entre Cielos, Argentina, está situado en la mejor zona de Malbec de Mendoza y organiza visitas a bodegas, excursiones a caballo por los viñedos y actividades al aire libre por la zona, como senderismo y rafting en el río

Destinos donde vivir la espiritualidad

Con montañas, hermosos colores y una cultura única, el norte de la India es uno de los destinos más majestuosos imaginables. Ubicado en las laderas del Himalaya, además del río Ganges, este retiro es todo lo que las mujeres necesitan para relajarse, revitalizarse y reconectar después de pasar mucho tiempo en casa.

Done alojarse, Neemrana's Glasshouse on The Ganges. El establecimiento está a 19 km del famoso puente Lakshman Jhula, a 21 km del popular puente Ram Jhula y a 32,7 km del templo sagrado de Sri Neelkantha Mahadeva.

Como verdaderas sirenas

Para aquellas que saben que el mar es donde quieren estar, pueden experimentar una auténtica escapada italiana con una visita a la deslumbrante isla de Sicilia. Disfruta de los impresionantes escenarios del ultra lujoso Verdura's Resort, aquí las mujeres viajeras pueden aprovechar al máximo la playa privada del alojamiento, que sin duda satisfará las necesidades del 45% * de mujeres viajeras que planean tomar un descanso en la playa en el próximo año.

Donde alojarse, Verdura Resort. Este complejo ocupa 230 hectáreas de olivos y campos sicilianos, a 2 km de la costa. Ofrece playa privada, 3 campos de golf y vistas directas al mar

Como una emperatriz

Para las mujeres viajeras a las que les gusta dejarse llevar por la historia y la arquitectura romántica, el Fairmont Empress Hotel, ubicado en la amada ciudad canadiense de Victoria, es el alojamiento perfecto para retroceder en el tiempo. Con vistas al hermoso puerto, este histórico hotel canalizará a tu emperatriz interior con sus interiores de cuento de hadas.

Donde alojarse, Fairmont Empress Hotel. Este hotel histórico cuenta con vistas al precioso puerto Inner Harbour de Victoria y ofrece diversos tratamientos de spa y restaurantes. El establecimiento está a 5 minutos a pie del Museo Real de Columbia Británica.

Un paraíso para los turistas

Un destino perfecto para viajar solo o con un grupo, Nueva Zelanda es la tierra que ofrece casi todo. Da la bienvenida a escaladores de montañas, aficionados de la playa y amantes de los animales únicos con su cultura relajada y escenarios asombrosos. Si eres una del 79% * de mujeres españolas que dijeron que quieren disfrutar de experiencias más simples una vez que sea seguro viajar de nuevo, prepárate para maravillarte con la belleza natural y simplista de este destino. Al hospedarse aquí, siéntete y relájate con su spa personal con vistas a las montañas y al agua en este encantador albergue.

Donde alojarse, Blanket Bay, Nueva Zelanda. Está situado a orillas del lago Wakatipu.

Finlandia feminista

Finlandia, conocida por ser uno de los países con mayor igualdad de género en el mundo, no solo es un destino que empodera, sino también hermoso para viajar solo o con familiares y amigos. Situado en el corazón de Helsinki, Klaus K es un divertido y elegante hotel boutique, lo que lo convierte en la base perfecta para explorar esta tierra única.

Donde alojarse Hotel Klaus K, Finlandia, las habitaciones de este hotel presentan una decoración inspirada en el poema épico finlandés «Kalevala». Algunas tienen bañera y vistas al animado centro de Helsinki.

Momento Zen

¿Qué es lo que no enamora de Tailandia? Es el destino perfecto para ponerse al día con el Zen que tanto necesita mientras creas algunos recuerdos para toda la vida una vez que sea seguro viajar de nuevo. Con un 40% * de mujeres españolas que recientemente han revelado que quieren hacer un viaje relajante, Tailandia ofrece muchas oportunidades para aprovechar al máximo los largos y tranquilos días bajo el sol. En cuanto al alojamiento, imagínate saltando a esa piscina después de un masaje tailandés...

Donde alojarse, El Sarojin, Tailandia. Este complejo de lujo está a menos de 1 hora en barco de los famosos sitios de buceo de las islas Similan y Surin, donde se puede ir entre noviembre y abril. Las magníficas lagunas y cuevas naturales de piedra caliza de la bahía de Phang Nga se hallan a solo 40 minutos en barco.

Para las amantes de la naturaleza

Para cualquier mujer viajera que desee escapar de la realidad y conectar con la naturaleza, una experiencia de glamping debe estar en la lista. Yurt glamping ofrece una lujosa experiencia al aire libre, lo que permite a las mujeres apreciar la belleza simple de la campiña británica.

Donde alojarse, Glamping on the Hill, Reino Unido, este alojamiento ofrece vistas al campo y se encuentra en Mells, a 16 km de Bath. Bristol está a 26 km