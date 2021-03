La moda tomará las calles de la ciudad de Madrid

martes 30 de marzo de 2021 , 10:45h

La comunidad de la moda española vuelve a unirse en la próxima edición de Madrid es Moda, que se celebrará del 11 al 15 de abril y completará la programación de desfiles de MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID. El proyecto incorpora importantes novedades e impregnará de moda todos los rincones de la ciudad a través de eventos performáticos al aire libre que tendrán como objetivo seguir potenciando y acercando las firmas españolas que defienden el movimiento Slow Fashion a un público final.

Liderada por ACME y bajo el paraguas de Madrid Capital de Moda del Ayuntamiento de Madrid, Madrid es Moda es una iniciativa centrada en la recuperación de nuestra industria. Es una plataforma que impulsa nacional e internacionalmente el conocimiento y el consumo de las marcas españolas de autor.

MeM contará con la participación de: ANA LOCKING, ÁNGEL SCHLESSER, BEATRIZ PEÑALVER, CARLOTA BARRERA, DEVOTA & LOMBA, DOLORES CORTÉS, DOMINNICO, DUARTE, DUYOS, ERNESTO NARANJO, GARCÍA MADRID, HANNIBAL LAGUNA, HELENA ROHNER, JC PAJARES, JUANA MARTÍN, JUANJO OLIVA, LEANDRO CANO, MALNE, MARCOS LUENGO, MARÍA LAFUENTE, MIGUEL MARINERO, MOISÉS NIETO, OTEYZA, PILAR DALBAT, RELIQUIAE, ROBERTO VERINO, SUSANA REQUENA, TERESA HELBIG, TETÉ BY ODETTE, THE 2ND SKIN CO., THE EXTREME COLLECTION y ULISES MÉRIDA, entre otros.

Madrid es Moda apoya y reúne marcas con alma, propuestas personales que apuestan por un nuevo lujo basado en el equipo humano, la artesanía, la producción en cercanía, el consumo responsable, la calidad, la recuperación de los oficios y la tradición. MeM es también miembro activo de #rewiringfashion, movimiento global que reflexiona acerca de cómo podría y debería trabajar el sector de la moda.

EVENTOS MADRID ES MODA_ABRIL 2021 PRESENTACIONES EXCLUSIVAS

Madrid es Moda tomará literalmente Madrid en su próxima edición. Diferentes calles, comercios y lugares emblemáticos de la capital serán los escenarios donde los diseñadores presentarán sus colecciones a la venta, las correspondientes a la temporada SS21, pequeñas colecciones cápsula o prendas icónicas de su trayectoria. Eventos de pequeño formato bajo invitación que fomentarán el consumo de proximidad y que ofrecerán a las firmas la posibilidad única de interactuar con sus clientes de una forma diferente, cercana y segura.

TIENDA SIGLO XXI

Madrid es Moda da la bienvenida a la Tienda del Siglo XXI, un espacio ubicado en Medialab- Prado donde el público podrá solicitar cita previa para conocer las colecciones SS21 de los diseñadores participantes. Contarán también con la atención personal de un equipo experto de estilistas.

Klarna se incorpora como patrocinador del proyecto Madrid es Moda en una edición que cuenta también con la colaboración de L'ORÉAL París, GHD, Asturex y Cuplé.